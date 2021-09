El mensaje de Esteban Bullrich: “No hay nada que festejar”

El senador nacional Esteban Bullrich, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, ha demostrado que la lucha contra su enfermedad no lo deja fuera de la campaña política ni del trabajo en Juntos por el Cambio. Esta noche, luego de conocer el resultado oficial, el exministro de Educación expresó un mensaje desde el bunker en Costa Salguero, pero en este caso, no se escuchó su voz sino la de una mujer, a través de un convertidor digital.

“Quería agradecerles a todos los que fueron a votar y a los que no fueron les digo que voy a insistir en que vayan. Yo no me rindo, vivimos momentos muy difíciles y más allá del resultado de la elección, creo que no hay nada que festejar, la gente la está pasando muy mal y es nuestra responsabilidad trabajar para cambiar el destino de nuestra patria”, comenzó Bullrich.

El audio, que producía su propio pensamiento por las dificultades que le presentó la enfermedad en el habla, fue acompañado con un video del senador desde el bunker. “No somos el partido perfecto, la coalición perfecta ni somos personas perfectas, pero tenemos por delante una misión que sí es perfecta, que es darle a este país un futuro de paz y progreso”, resaltó Bullrich, con una fuerte autocrítica.

El senador protagonizó un sentido abrazo con María Eugenia Vidal y con Martín Lousteau, arriba del escenario, luego de que la exgobernadora le dedicara un mensaje de agradecimiento por su trabajo en la coalición. Entre lágrimas, el exministro de Educación emocionó a los presentes y a muchos simpatizantes en las redes sociales que le brindaron su apoyo.

El mensaje posterior buscó apelar a la unidad de todos los argentinos. “Para ello, mañana [por hoy] mismo debemos organizarnos unidos para el camino a noviembre y ganar esas elecciones y entonces sí darle un rumbo distinto a nuestro país. Ya son varios años de pelea, de grieta y de odio comprobamos que podemos sobrevivir los unos y los otros pero está claro que el país no gana nada ni progresa un metro si no trabajamos juntos”, expresó.

Mi mensaje para todos los argentinos en esta elección. pic.twitter.com/n5lBVwdcof — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 13, 2021

Por último, Bullrich concluyó: “Tenemos que unirnos porque la división solamente destruye y el resultado de tantos años de peleas está acá en frente nuestro y es inaceptable. Los convoco a todos a que hagamos un voto por la paz, por la armonía y por la tolerancia, porque no hay país posible si no estamos todos incluidos en el. Esto quiere decir: escuchar y ser escuchados; comprender y ser comprendidos. Hay esperanza, Dios todavía no terminó con nosotros -y créanme que sé de lo que les hablo- tenemos mucho por hacer, mucho por vivir y mucho por construir. Trabajemos para eso, juntos”.

LA NACION

Seguí leyendo PASO 2021. Mapa de resultados en tiempo real

Temas PolíticaHoy