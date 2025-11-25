El mensaje de Javier Milei que apuntó contra Chiqui Tapia por las irregularidades arbitrales con Barracas Central

El presidente Javier Milei apuntó contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, con un posteo en donde critica las irregularidades arbitrales que terminaron por favorecer en el último tiempo a Barracas Central, el club que preside el hijo de Tapia, Matías.

El lunes por la noche, en su cuenta de X, Milei reposteó un gráfico compartido minutos antes por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en donde se analizaron los resultados obtenidos por el equipo del sur de la ciudad desde que Tapia llegó a comandar la AFA.

El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia.

Según explicó el funcionario nacional, existiría una correlación directa entre el arribo de Tapia al poder y la mejora en los resultados deportivos del Guapo. “¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí. El trabajo adjunto muestra como la llegada de Tapia a la AFA cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas”, escribió Sturzenegger.

“Según la estadística, Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos. ¡Secame una nuca!“, sintetizó el ministro y adjuntó un link a Drive con el resto de la información, pero del cual no se menciona al autor.

Minutos más tarde, Milei expresó: “Demoledor resultado. El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia. Fin”, indicó.

El mensaje del mandatario es el segundo que expresa en redes sociales en el momento de mayor cuestionamiento hacia Tapia. Más temprano, había publicado una foto con la remera de Estudiantes de La Plata y la frase: “Honor a la escuela de Don Osvaldo”. Una referencia a Osvaldo Zubeldía, el DT del Pincha en los años 60 con el que el cuadro platense ganó tres Copas Libertadores consecutivas. En aquel equipo jugaba Carlos Bilardo, quien en reiteradas ocasiones Milei mencionó como uno de sus ídolos.

Además, el posteo de Milei se entiende en medio de la polémica por el pasillo de espaldas que Estudiantes le hizo a Rosario Central en la previa de su partido de octavos de final del torneo Clausura. Los jugadores del pincha se dieron vuelta durante el ingreso de los rosarinos en señal de protesta contra la AFA, que los obligó a realizar ese recibimiento luego de que el club se manifestara en contra del trofeo otorgado a Central como campeón anual.

El domingo por la noche, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, compartió una frase similar a la difundida por Milei. Como respuesta, este lunes la AFA abrió un expediente y le dio 48 horas a los jugadores del León de La Plata para declarar el motivo de su gesto antideportivo. No obstante, podría haber sanciones.

Claudio Tapia estuvo presente en el partido de octavos de final del torneo Clausura entre Barracas y Riestra, que terminó por ganar el Guapo Fotobaires / Facundo Morales

La tensa relación entre Tapia y Milei parecía haberse apaciguado en el último año, luego de que durante un acto por el Mundial 2030 -en el que se espera que la Argentina sea sede en algunos encuentros- se había visto a Karina Milei y Claudio Tapia juntos, en una iniciativa conjunta entre la AFA y el Gobierno de cara a la FIFA y a la Conmebol.

Sin embargo, en el pasado, el principal contrapunto de la enemistad entre ambas partes fue la opinión sobre la posibilidad de permitir que los clubes del fútbol argentino puedan convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).