El misterio del boletín 6625: sospechas de una modificación en una resolución de la AFA

Una nueva situación se dio en medio de la pelea entre la Asociación del Fútbol Argentino y Estudiantes de La Plata, cuyo presidente Juan Sebastián Verón está enfrentado con Claudio Chiqui Tapia. El detonante fue el título que no estaba reglamentado y la AFA le entregó el jueves pasado a Rosario Central como “Campeón de la Liga 2025″, producto de haber sido el equipo que más puntos sumó en el año. Eso generó diferentes comunicaciones. Desde la casa madre del fútbol argentino explicaron que la situación fue votada en el Comité Ejecutivo y que fue aprobada por “unanimidad”; desde el Pincha dejaron en claro que nunca se votó tal decisión. Pero el tema escaló a mayores, desde declaraciones cruzadas hasta la novedad de este lunes feriado, en donde aparecieron sospechas de una modificación en la resolución del boletín 6625.

Es que a la jugada de la AFA, vía la Liga Profesional de Fútbol, de “obligar” a Estudiantes a realizar el pasillo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito (el fixture justo enfrentaba al Pincha con el Canalla, por los octavos de final del Torneo Clausura) sumó capítulos inesperados. Luego del aviso entre los futbolistas antes de salir al campo de juego, los jugadores de Estudiantes formaron el pasillo pero... cuando salió Rosario Central, encabezados por el capitán Angel Di María, se dieron vuelta. Ni los miraron, en clara señal de desplante a la medida impuesta por la AFA.

Este lunes, desde temprano, empezaron los rumores sobre una posible sanción de la AFA a los futbolistas platenses. Y luego aparecieron visualizaciones de resoluciones del Comité Ejecutivo de la AFA con fecha del 12 de febrero de 2025 pero que el contenido de ese archivo PDF fue creado ayer, luego del partido en Rosario, a las 19.21. ¿Qué se podría generar con esto? Encontrar argumentos para sancionar a los futbolistas de Estudiantes, a quienes ya se les había labrado un expediente disciplinario.

El misterio del boletín 6625. En el ítem “HOMENAJE A LOS CLUBES CAMPEONES se deja establecido que a partir de la presente temporada se instaurará el denominado “pasillo de reconocimiento” al plantel del equipo Campeón o Ganador de una competición. El pasillo de reconocimiento se llevará a cabo en el primer partido en condición de “local” del Club Ganador o Campeón, en el momento del ingreso de los equipos al campo de juego, antes del saludo habitual y del sorteo de capitanes. Su única finalidad será rendir homenaje al plantel del Club que haya sido proclamado Campeón o Ganador en el marco de las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino".

Y sigue: “Deberán formar el pasillo los jugadores titulares del equipo que rinde el homenaje, es decir, aquellos futbolistas habilitados para disputar el encuentro y consignados como tales en la planilla oficial. Los mismos se ubicarán en dos filas enfrentadas, dejando un espacio central para el desplazamiento del equipo homenajeado. Los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales. Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección, conforme a los principios del juego limpio y a los valores de la AFA”.

Continúa con la leyenda: “Quedan excluidos gestos de burla o de provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, los árbitros o los rivales, o cualquier otra actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento. Cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes de los oficiales de partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente, tanto para los jugadores involucrados como, en su caso, para el club al que pertenezcan".

El protocolo indica que los futbolistas homenajeados deben ingresar entre dos hileras de jugadores rivales, quienes deben permanecer en su lugar, mirando hacia el corredor central, sin realizar gestos ni conductas que alteren el desarrollo del acto. También se prohíben expresiones ofensivas o provocaciones.

Ese procedimiento no se cumplió en el partido entre Central Córdoba e Independiente Rivadavia, disputado cinco días después de que el equipo mendocino obtuviera su primera Copa Argentina de su historia tras vencer a Argentinos por penales luego de empatar 2-2 en la cancha de Instituto de Córdoba. No hubo pasillo ni recibimiento protocolar, aunque tampoco se estableció castigo alguno. Por citar al menos un ejemplo.

La AFA se defiende

La Asociación del Fútbol Argentino, ante tanto revuelo, emitió un comunicado después de las 18:30 en donde se defiende: “Los Boletines Oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino tienen números correlativos. En el caso que nos ocupa, el Boletín 6625 del 12.02.2025, tiene correlación tanto en número como en su fecha de publicación, la cual no puede ser alterada en virtud de los Boletines publicados con anterioridad y a continuación”.

Y agrega: “Asimismo, según puede observarse en el Boletín 6661 del 03.04.2025, el precitado Boletín 6625 del 12.04.2025 se encuentra entre todas las Resoluciones adoptadas y aprobadas por el Comité Ejecutivo. De lo expuesto, claramente se advierte que el Boletín 6625 y los temas en el tratados corresponden al 12 de febrero de 2025, tal como se encuentra publicado en la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino”.

Otros casos, sin sanción por parte de la AFA

El tema inquieta dentro de todo el fútbol argentino. Y resulta curioso este énfasis que la AFA está poniendo sobre el “pasillo de honor”. En la temporada que está por finalizar ya hubo cuatro equipos que ganaron títulos en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino y ninguno recibió el pasillo de campeón. El primero fue Talleres de Córdoba, que derrotó a River por penales en Asunción del Paraguay por la Supercopa Internacional 2023, luego de empatar sin goles. Lo llamativo fue, por ejemplo, que el primer club al que enfrentó como local después de esa consagración fue... Rosario Central, que obvió hacer el pasillo.

Después llegó el festejo de Platense con la dupla Orsi-Gómez, que por primera vez en su historia levantó un título en Primera División (Apertura 2025) tras superar en la final disputada en Santiago del Estero a Huracán por 1-0. River lo recibió en el Monumental, por la primera fecha del torneo Clausura, y le armó el pasillo reconociéndole la conquista.

El tercer campeón de la temporada fue, Vélez, que consiguió la Supercopa Internacional 2024 al superar 2-0 a Estudiantes en la cancha de Independiente. Tigre fue el adversario en Liniers, pero ambos también compartieron la salida sin hacer pasillo.