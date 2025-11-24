La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”

Juan Sebastián Verón difundió un mensaje en medio de la controversia generada por el título otorgado por la AFA y Claudio “Chiqui” Tapia a Rosario Central como campeón anual y luego de la victoria ante el Canalla en Arroyito. "Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable“, señaló el presidente del club de La Plata citando a un histórico dirigente del Pincha.

“Estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada, ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores”, dice el texto que compartió Verón en Instagram.

En ese sentido, continúa: “Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones”.

Historia de Instagram subida por Juan Sebastián Verón tras el partido contra Central y el polémica recibimiento de Estudiantes Captura Instagram Verón

El mensaje que compartió Verón es una frase atribuida al empresario Mariano Mangano, quien fue presidente del club entre 1960 y 1970. En su mandato, con la dirección técnica de Osvaldo Zubeldía, el club ganó tres Copas Libertadores consecutivas y se consagró campeón intercontinental ante Manchester United.

El posteo cayó luego de que el Pincha fuera obligado a realizar un pasillo para recibir a Central en la previa del encuentro, como recibimiento ante el mencionado título que le otorgó la AFA. Estudiantes acató, pero lo hizo con sus futbolistas dándole la espalda a los rosarinos.

Estudiantes fue el único club de primera división que cuestionó oficialmente la forma en la que se decidió otorgar el trofeo a Central y eso le costó una serie de cargadas y críticas de dirigentes de AFA en redes sociales, como las del tesorero y mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino.

El equipo de Estudiantes recibió al equipo campeón con un pasillo pero de espaldas Captura

Por el lado de Rosario Central, fue Ángel Di María quien se refirió al recibimiento de espaldas de los jugadores de Estudiantes: “Es cosa de ellos”. Sostuvo que su equipo ingresó “como tenía que ingresar”. En tanto, en relación al título, señaló que la iniciativa de esa coronación “vino de los equipos grandes”. A la vez, reivindicó lo logrado por el plantel del equipo de Rosario: “Son muchos años sin poder terminar primeros en la anual y es importante”.

El director técnico de Central, Ariel Holan, cuestionó el accionar de Estudiantes y lo consideró “una falta de respeto”. El entrenador sostuvo que las diferencias entre dirigentes no debieron trasladarse al campo de juego y agradeció la decisión de la AFA de distinguir al equipo rosarino por su rendimiento en el torneo largo. “El mérito de haber hecho una campaña como la que hicimos merecía su reconocimiento”, dijo en conferencia de prensa.

El encuentro finalizó con un triunfo por 1 a 0 a favor del Pincha, que se metió en los cuartos de final del Clausura, donde enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.