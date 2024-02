escuchar

Tras la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de retirar un busto de Néstor Kirchner de uno de los salones del Congreso y en medio de la polémica generada, el bloque de senadores de Unión por la Patria (UP) difundió una imagen donde muestran cuál fue el destino de la escultura. “El busto ya está con nosotros. #NéstorViveEnElPueblo”, escribieron en la cuenta que la bancada tiene en la red social X.

La medida de la presidenta del Senado se conoció este viernes y derivó en una serie de reclamos durante una sesión preparatoria en la que se reeligieron a las autoridades de la Cámara alta y en la que también hubo cruces por asuntos como la cuestión Malvinas y la investidura presidencial.

El busto ya está con nosotros #NéstorViveEnElPueblo pic.twitter.com/gqYMdlEbui — Senadores de UxP (@Senadores_Todos) February 23, 2024

Uno de los intercambios más fuertes tuvo como protagonista al jefe del interbloque de UP, José Mayans, quien le preguntó a Villarruel qué había pasado con el busto del exmandatario que se había instalado hace algunos años.

“¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner que lo hicieron desaparecer?”, preguntó el senador formoseño. En respuesta, dijo la titular del cuerpo dijo que habían comunicado el cambio y que estaba en la sección de Archivo de la Cámara.

“Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Y le recuerdo que ustedes no quisieron poner el busto de la exvicepresidenta [y luego presidenta de la Nación, María Estela] Martínez de Perón”, respondió Villarruel.

El comentario causó malestar y, más allá del debate en el recinto, los cuestionamientos se trasladaron a las redes sociales, donde varios legisladores se manifestaron en contra de la actitud de la vicepresidenta.

#SENADO | Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo. #NéstorVive 🤍 pic.twitter.com/PBHjy3SOQO — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) February 23, 2024

“Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”, escribió la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

De la misma forma, la senadora sanjuanina Cristina López pidió restituir “el busto al lugar que ocupaba”. “Al peronismo lo prohibieron, lo proscribieron, pero nunca pudieron vencerlo”, expresó.

La vicepresidenta @VickyVillarruel confirmó que mandaron “al Archivo” el busto del presidente Néstor Kirchner que estaba en el Salón de las Provincias.



Reclamamos su restitución al lugar que ocupaba.



Al peronismo lo prohibieron, lo proscribieron, pero nunca pudieron vencerlo✌️ pic.twitter.com/ypgfwSPcKN — Cristina Lopez (@crislopeztdf) February 23, 2024

