“No se retuvo nada ilegal”, respondió en LN+ el ministro del Interior, Guillermo Francos, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, luego de que el titular del ejecutivo provincial afirmara que no compartirá con el Gobierno nacional los recursos derivados de la producción de petróleo y de gas de su provincia debido a que “el Ministerio de Economía retuvo ilegalmente $13.500 millones a Chubut”.

Francos justificó en diálogo con los periodistas Pablo Rossi y Paulino Rodrigues: “No digo que sea responsabilidad del gobernador actual, sino del previo, pero Chubut tenía una deuda con la Nación. Tomó un préstamo de la Nación que se garantiza con fondos coparticipables y se paga una cuota mensual. Este mes vencía una cuota de algo así como $13.000 millones y se la retuvo”.

“El gobernador pidió una prórroga y no se la dio. Ese fondo fiduciario vence en febrero del año próximo y de aquí a febrero hay que cobrar todas las deudas que las provincias tienen, de manera que es una deuda garantizada con coparticipación”, afirmó Francos.

El ministro remarcó que “no hay ninguna duda de la cuestión legal”. Y aseguró: “Son acuerdos firmados que se garantizan con coparticipación y se le retiene a todos los gobernadores. Las cuotas que deben se les va reteniendo del goteo de coparticipación”.

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR



Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente… pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024

“El gobernador Torres primero no tiene por qué ponerle un plazo al Estado Nacional. Que haga lo que a él le parezca que tenga que hacer, ahora lo que dice ahí [en el comunicado conjunto con todos los gobernadores patagónicos] es absolutamente ilegal”, subrayó. Y explicó por qué, según su visión: “Él no puede de ninguna manera entrometerse con la actividad de productores privados ni contra el oleoducto que lleva el petróleo al puerto. Él no puede paralizar de ninguna manera el suministro de petróleo, salvo que utilice medios ilegales”.

Para el ministro del Interior, “cuando Torres reflexione se dará cuenta de que no lo puede hacer porque si lo hace estaría cometiendo un delito y estaría perjudicando a su provincia, no tendría ninguna lógica”. Francos, luego añadió: “Entiendo los reclamos, son provincias que están sufriendo consecuencias de malas gestiones, tal vez no de responsabilidad de los actuales gobernadores en todos los casos, sino de gobiernos anteriores que endeudaron a sus provincias”.

