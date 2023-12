escuchar

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, le envió un mensaje esta tarde al flamante presidente Javier Milei a través de las redes sociales. Horas después del traspaso de mando entre el líder de La Libertad Avanza (LLA) y el ahora expresidente Alberto Fernández, Galperín le deseó “mucha suerte” al mandatario en su labor.

“Felicitaciones Presidente Javier Milei. Mucha suerte para esta transformación que necesita Argentina para volver al camino del trabajo, el progreso y la generación de valor que nos permitan salir de la decadencia y la pobreza en la que nos hundió el populismo”, escribió en su perfil de X -antes Twitter-.

“Ojalá su presidencia nos devuelva muchas décadas de capitalismo, democracia, libertad y crecimiento”, completó.

No es la primera vez que el empresario argentina se vale de las redes sociales para expresarse en favor de Milei.

El pasado mes de noviembre, poco antes de confirmarse los resultados finales de la segunda vuelta electoral, Galperín había subido una curiosa fotografía a su perfil. “Libres”, escribió el exdirector ejecutivo de Mercado Libre junto a imagen elocuente que muestra a unos pájaros volando y una cadena rota.

El empresario se había mostrado también muy crítico de la gestión saliente, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sobre todo en el plano económico.

El 14 de agosto, un día después de las PASO, el fundador de Mercado Libre escribió: “Democracia + Capitalismo + 20 años. Eso es lo que necesita Argentina. Ojalá se de.”. En una entrevista que dio a El Mercurio, de Chile, explicó por qué se fue de la Argentina en 2002. “Mirá, estoy cansado de creer que puedo predecir lo que va a pasar en la Argentina y equivocarme. Siempre me equivoco. Así que me voy a mantener en silencio. Esta vez no me equivoco”, sostuvo.

Consultado aquella vez sobre si podría volver a la Argentina luego de las elecciones, dijo: “Lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer. Entonces, uno no puede andar cambiando de un día para el otro. Si bien la Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también. Así que la respuesta es no, no volvería a vivir en la Argentina, independientemente de quién gane”.

Después agregó: “Yo soy argentino, me encanta la Argentina, amo mi país. Me fuí en 2002 y de los últimos 21 años viví cuatro en la Argentina. Pero nosotros alocamos el capital de acuerdo a las oportunidades en toda América Latina, o sea, invertimos en los países de acuerdo a las oportunidades que nos presentan”.

LA NACION