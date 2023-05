El mensaje de Massa a la agitada interna oficialista y las primeras pintadas por la candidatura de De Pedro

escuchar

El día después que Cristina Kirchner confirmó que no será candidata este año fue pródigo en mensajes internos en el todavía aturdido Frente de Todos. Por caso, los mentores del fallido “operativo clamor” confirmaron un acto para el 25 de mayo que encabezará la propia vicepresidenta, ahora en modo “armadora” de la estrategia electoral oficialista. Y el ministro de Economía, Sergio Massa, llamó a “ocuparse de resolver los problemas”, antes que “discutir las candidaturas por los medios”.

A su vez, el nombre del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se vio estampado en decenas de paredes del conurbano bonaerense, en un intento por instalar su precandidatura presidencial en el territorio donde nada sucede sin el aval de los intendentes, en este caso de los peronistas. El delfín cristinista está en plena tarea de instalación de su precandidatura de cara a las PASO de la coalición de gobierno, si es que finalmente se concretaran como una competencia y no como un mero trámite electoral.

Massa recibió en el ministerio de Economía al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien acaba de ser reelegido con amplio margen en la provincia norteña. El hecho de que el mandatario visitara el Palacio de Hacienda y no la Casa Rosada tras su victoria electoral, habla a las claras de que su alianza es con Massa y no con el presidente Alberto Fernández . En el encuentro, el tigrense no se privó de dejar un mensaje que estuvo dirigido a la propia interna del Frente de Todos.

“Felicitaciones por el triunfo, pero mucho más te felicito porque sabés dar vuelta la página, dejar de lado lo electoral y ponerte a trabajar, que es lo que deberían entender muchos”, le dijo Massa a Sáenz y luego miró directamente a la cámara, para agregar: “Es más importante ocuparse de resolver los problemas, que discutir por los medios las candidaturas; eso es, en realidad, una parte chiquitita de la política” .

El mensaje de Massa a la interna del Frente de Todos

“Quien quiera oir que oiga” , deslizaron sobre la frase de Massa en el quinto piso de Economía. Allí también destacaron que la visita de Sáenz tuvo sus antecedentes con el encuentro de semanas atrás con otros dos gobernadores electos, el rionegrino Alberto Weretilneck y el neuquino Rolando Figueroa. “Estamos avanzando en los próximos pasos de la coalición de cara a octubre”, afirmaron desde el equipo de Massa.

“Wado con Cristina 2023″

Mientras tanto, en algunos distritos del conurbano bonaerense como Lomas de Zamora, Merlo, Pilar, Almirante Brown, Florencio Varela, Malvinas Argentinas y San Vicente aparecieron este miércoles pintadas con la leyenda “Wado con Cristina 2023″, así como también pasacalles y consignas que convocan a la movilización que organiza el kirchnerismo para el 25 de mayo, cuando Cristina Kirchner será la única oradora.

Una de las pintadas que aparecieron en el conurbano bonaerense

Según pudo saber LA NACION, el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, pudo haber sido uno de los dirigentes de peso en el conurbano que avalaron las pintadas en favor del ministro del Interior. El jefe comunal de Lomas de Zamora en uso de licencia y el titular de la cartera política del gobierno se habían reunido a solas semanas atrás y tras ese encuentro difundieron una fotografía que fue interpretada en clave de alianza interna.

Martín Insaurralde y Wado de Pedro

De Pedro necesita mejorar su posicionamiento en las encuestas para aspirar a competir en las PASO, para lo cual tiene el visto bueno de Cristina Kirchner. Massa, por su parte, viene advirtiendo que el gobierno no le “entra un problema más” y que un enfrentamiento en las elecciones primarias sería perjudicial para la situación económica del país. Ambos aspiran, con todo, a que sus nombres figuren en la lista reducida cuando el Frente de Todos defina su estrategia electoral y sus candidatos para suceder a Alberto Fernández.