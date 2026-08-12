El mensaje de Milei a Messi por la carta del astro ante la muerte de su padre: “¡Fuerza, capitán!"

Luego del sentido mensaje que Lionel Messi publicó por la muerte de su padre, Jorge, el presidente Javier Milei dedicó una publicación en sus redes sociales al astro argentino y le agradeció por todas las alegrías que le brindó al país. “¡Fuerza capitán!“, escribió el mandatario en su Instagram.

“Gracias por la alegría y el orgullo que tanto como a tu papá nos diste a todos los argentinos. Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir”, expresó Milei.

El mensaje que publicó Milei Redes

El mensaje del Presidente se dio apenas horas después de que Messi se refiriera por primera vez públicamente a la muerte de su padre. El futbolista de Inter Miami publicó una sentida carta donde exhibió su tristeza y dejó la puerta abierta a un posible retiro del fútbol.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió en el inicio del texto.

Y prosiguió: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”.

La carta de Leo Messi para su papá, Jorge (Foto: Instagram/@leomessi)

Luego, en otro fragmento de la carta, deslizó la posibilidad de dejar de jugar en el próximo tiempo: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, evocó.

La carta de Leo Messi para su papá, Jorge (Foto: Instagram/@leomessi)

Y sobre el final, dijo que lo iba a extrañar mucho pero que siempre iba a estar presente, sobre todo en la educación de sus hijos. “Les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, concluyó.

Los posteos de Milei tras la muerte de Jorge Messi

El pasado sábado, horas después del fallecimiento de Jorge Messi, Milei también había realizado una serie de publicaciones con mensajes de apoyo al número 10 y críticas para aquellos, que según su consideración, participaron de la llamada “campaña antiargentina” que desarrolló tras la final del Mundial 2026.

“Fuerza capitán, estamos con vos”, fue una de las publicaciones de respaldo al jugador con pasado en Barcelona que el Presidente difundió a través de sus historias de Instagram.

"Fuerza, capitán", compartió Milei Captura

“Durante estos últimos dos meses, Messi buscó dar una alegría para todo el pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida.Es el ser humano más grande de la historia del país. Da vergüenza pensar que hubo gente anti-Messi en Argentina”, rezaba otro de los mensajes que republicó el mandatario.

A su vez, el jefe de Estado reposteó un mensaje de X de Diego Álzaga Unzué, un usuario que habitualmente critica al kirchnerismo y la izquierda.

“Desde Florencia Peña hasta Malena Pichot y Julia Mengolini hicieron una campaña anti-Messi en el momento más triste de su vida. Su padre, Jorge Messi, descansará en paz, y ustedes van a tener que mirarlo de abajo por el resto de su vida sin tener un segundo de paz”, fue el texto que compartió Milei.