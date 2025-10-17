El mensaje de Milei a una semana de la elección: “No vuelvan a comerse la curva”

El presidente Javier Milei envió este viernes un mensaje en clave electoral directamente dedicado a los votantes de cara a las legislativas del próximo 26 de octubre, a solo nueve días de distancia con ese domingo.

En modo de reproche, con el antecedente de los 13 puntos abajo que quedó La Libertad Avanza (LLA) en la elección bonaerense frente al peronismo, Milei les mandó asimismo una advertencia a los argentinos que van a las urnas.

En X, el Presidente replicó las ideas de un economista libertario que hablaba de un supuesto “último golpe de campaña sucia” que montará -según sus dichos- el kirchnerismo en el sprint final para el 26 de octubre.

“Queda una semana para las elecciones. Imagino que se viene el último golpe de campaña sucia”, escribió el economista Agustín Etchebarne, que comulga con el Gobierno.

“No tienen propuestas, solo pueden ensuciar la cancha. Falta ver qué se traen. ¿Otros audios no auditados? No lo sé“, comentó también, en relación con las grabaciones al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en las que hablaba sobre supuestas coimas que pedían la secretaria general, Karina Milei, y su principal ladero, Eduardo ”Lule" Menem, un tema que impactó de lleno en la campaña bonaerense.

Entonces, Etchebarne analizó: “Lo que sí sé, es que tenemos una tremenda oportunidad de salir de la crisis, solo basta con reafirmar el compromiso con LLA y Pro".

Unas horas después, Milei se subió a ese posteo y marcó, en mayúsculas: “Tomar nota”.

Siempre en ese tono, también advirtió: “No vuelvan a comerse la curva. Fin”.

Además, el mandatario replicó otros posteos de cuentas afines que llamaron a votar al oficialismo en esta elección, en la que se definen diputados y senadores nacionales para el nuevo Congreso, que se renovará en diciembre.

El jueves por la noche, en una entrevista en LN+, el Presidente buscó bajarle el tono a las expectativas de la Casa Rosada sobre la elección de octubre.

“Un buen número sería el tercio que me permita defender las políticas del Gobierno”, planteó el mandatario. Se refirió a la necesidad de construir esa porción del Legislativo -al menos en una de las cámaras- que le habilite blindar los vetos.

“El Congreso que viene va a ser mucho mejor que el de ahora: hay un amplio consenso para avanzar en las reformas. Los kirchneristas son la máquina de impedir. El kirchnerismo es una minoría ruidosa y decreciente en el tiempo. Vienen de ganar la elección en circunstancias muy especiales, vamos a ver en la nacional. Cuando nosotros en 2023 terminamos ganando, en todas las elecciones distritales perdimos. Las distritales no sirven para proyectar“, enfatizó, también, para intentar descartar una correlación entre la bonaerense de septiembre y la que se viene.

Esta tarde, Milei participará de una actividad de campaña en Tres de Febrero junto a Diego Santilli, primer candidato de LLA en la Provincia; y Patricia Bullrich, que encabeza la lista libertaria en la Ciudad. Mientras tanto, mañana partirá a Santiago del Estero y Tucumán.