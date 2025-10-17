Adorni respondió por las críticas al Gobierno y arremetió contra Cristina por su reacción al encuentro Trump-Milei

El vocero Manuel Adorni respondió por las críticas que le hacen a la gestión del presidente Javier Milei en medio de la campaña de cara a las legislativas del 26 de octubre y planteó que no era posible revertir “décadas de una Argentina cada vez más pobre” de un momento para otro. Sostuvo el portavoz que desde La Libertad Avanza (LLA) ya habían avisado que “rápidamente no iba a pasar”.

En diálogo con José del Rio para LA NACION desde el Coloquio IDEA en Mar del Plata, que reúne a la plana mayor del empresariado local con políticos de distintas fuerzas, Adorni aprovechó para apuntar contra la expresidenta Cristina Kirchner por su reacción al encuentro entre Milei y su par estadounidense, Donald Trump, del que la jefa opositora fue duramente crítica.

Manuel Adorni en exclusiva con LA NACION desde el Coloquio IDEA 2025

Consultado por los escándalos de corrupción que sacudieron al oficialismo en los últimos meses -$LIBRA, Diego Spagnuolo y José Luis Espert-, el vocero evitó ahondar sobre eso y dijo que todo se enmarca en el “año electoral” y en las “ganas de destruir” que, según planteó, tiene el kirchnerismo.

“Nosotros estamos en un camino con un norte muy claro, con ideas muy claras, con mucho por hacer. Entendemos que mucha gente todavía no siente los beneficios de todo lo que hicimos y que, cuando se despeje el calendario electoral y el riesgo al pasado quede atrás, bajará el riesgo país, se concretarán todas las inversiones, se volverá a crecer y a generar empleo, los salarios van a ser mejores y la Argentina va a terminar siendo próspera, una Argentina de futuro, integrada al mundo”, prometió para luego de los comicios.

Entonces, Adorni buscó justificar los problemas de la administración que comanda Milei. “Nos hemos acostumbrado a décadas de una Argentina cada vez más pobre y pretender que ese camino se revierta rápidamente no iba a pasar y lo dijimos”, marcó y siguió: “En las conferencias yo relataba que íbamos a pasar meses difíciles, relataba lo que íbamos haciendo, hacia dónde íbamos”. Sin embargo, advirtió que el Gobierno no piensa cambiar el rumbo por el que fue elegido Milei en 2023, más allá del resultado que obtenga en octubre.

Al igual que el Presidente, el vocero insistió con que Trump garantizó el apoyo de Estados Unidos hasta 2027 e incluso hasta 2031, si Milei compite por la reelección y la obtiene. Además, dijo que por cuestiones de “confidencialidad” no se comunican anuncios que devengan de esa relación bilateral que no estén “con el moño puesto”, es decir, listos. “Por eso vos un día te enterás del swap por [parte del secretario del Tesoro, Scott] Bessent, otro día del paquete de US$20.000 millones para otros títulos de deuda, para intervenir de otra manera en el suelo argentino”, comentó.

Sobre Cristina: “Un día está arriba de la cinta y otro, tuiteando cualquier estupidez”

Dijo también Adorni que en este momento hay dos “representaciones vívidas” de la oposición. “Una está presa por corrupción y por haber llevado a la Argentina al peor de los mundos”, dijo, por Cristina Kirchner, y acotó en relación con Axel Kicillof: “Y el otro es el gobernador de la Provincia, que es comunista, con ideas comunistas, y lo único que plantea es subir impuestos, no pagar la deuda o alejarte del mundo”. Por lo tanto, destacó: “El planteo de Estados Unidos es claro: mientras que esté el presidente Milei con las ideas de la libertad y yendo a un mundo libre, ahí van a estar”.

Asimismo, el portavoz de la Casa Rosada ironizó sobre la situación de Cristina Kirchner, presa con domiciliaria en su departamento de Constitución, y planteó que por eso está “aburrida” y tuitea contra el Gobierno. Es que, terminada la reunión entre Milei y Trump, la expresidenta mandó un mensaje en el que afirmó: “¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!“.

Ahora llegó la réplica. “¡Efectivamente los argentinos saben qué hacer! Convengamos que es una persona que debe estar aburrida, debe tener el Twitter como vía de escape para matar un poco el tiempo. Un día está arriba de una cinta para correr y otro día está tuiteando cualquier estupidez, cualquier pavada“, sostuvo Adorni con respecto a Cristina Kirchner y refirió: ”Está presa por robarte a vos y a mí, a los que nos están viendo. Está presa por robarles a todos los argentinos desde el Sillón de Rivadavia. ¿Qué parte no se entiende? Lo que pueda decir la expresidenta no nos importa, no nos interesa".