Urtubey habló después de que balearan la camioneta en la que se trasladaba

El candidato a senador nacional por Salta aseguró que se encuentran bien tanto él como quienes lo acompañaban; “Sigo con mi campaña”, afirmó

ARCHIVO.- Juan Manuel Urtubey, de campaña en Salta junto a su esposa, la actriz Isabel Macedo, este año
ARCHIVO.- Juan Manuel Urtubey, de campaña en Salta junto a su esposa, la actriz Isabel Macedo, este año

El candidato a senador por Salta y exgobernador de esa provincia Juan Manuel Urtubey habló este viernes por primera vez después de que balearan la camioneta en la que se trasladaba, en medio de la campaña electoral de cara al 26 de octubre.

La balacera contra el vehículo se produjo el jueves. Inmediatamente, el equipo del postulante de Fuerza Patria realizó una denuncia penal y la Justicia comenzó una investigación.

“Gracias por todos los mensajes de solidaridad, preocupación y cariño por lo ocurrido ayer. Las personas que me acompañaban y yo estamos bien”, afirmó Urtubey, en primer término, a través de su cuenta de X.

La camioneta, tras el ataque
La camioneta, tras el ataque

Además, dijo no tener certezas sobre cuáles fueron los motivos del ataque, al que tildó como un “atentado”.

“Hasta la madrugada se realizaron los peritajes, que son el punto de partida de la investigación”, precisó y reveló: “En 40 años de hacer política, 12 gobernando esta provincia, jamás he vivido una situación como la de ayer. Jamás”.

Sin embargo, el exgobernador -que se reconcilió este año con el kirchnerismo y que es crítico del actual mandatario de su provincia, Gustavo Sáenz, como así también del presidente Javier Milei- sostuvo: “Nada hará que me corra del camino ni que deje de lado mis convicciones. Mientras tanto, sigo con mi campaña, pueblo a pueblo, cara a cara, con la energía intacta y la certeza de que en cada encuentro seguimos sumando fuerzas”.

La camioneta en la que viajaba Urtubey fue baleada el jueves mientras circulaba por la Ruta Provincial 5. Tras el ataque, el chofer radicó una denuncia en la Comisaría 101 de San Lorenzo. Pero, de momento, no se pudieron identificar las personas implicadas.

Fuentes cercanas al exgobernador confirmaron a LA NACION que el ataque ocurrió cuando viajaban desde Orán a General Pizarro.

Según informó el medio local El Tribuno, Carlos María García Bes, secretario de Urtubey y quien conducía la camioneta Toyota Hilux color gris, relató en la denuncia que escuchó repentinamente un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda, que provocó la ruptura total del vidrio.

En el vehículo, que pertenece a la empresa Frigorífico del NOA, de la que Urtubey es titular, viajaban cuatro personas: García Bes al volante; el exgobernador, ubicado en el asiento trasero derecho; Joaquín Guzmán y Arnaldo López.

