El mensaje de Pablo Echarri sobre el juicio contra Cristina Kirchner: “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”

El actor Pablo Echarri se sumó a las voces kirchneristas que denunciaron “Lawfare” y “proscripción” en el día en que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola terminarán su alegato contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad Nacional y donde podrían pedir hasta 12 años de prisión para la vicepresidenta. El actor y abierto militante kirchnerista advirtió que si es condenada la expresidenta “qué quilombo se va a armar”.

Hoy el fiscal federal Luciani reanudó su alegato en el juicio oral en el que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada junto a un conjunto de exfuncionarios de sus gobiernos y al empresario patagónico Lázaro Báez, por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

En ese contexto, el actor de 52 años compartió a través de Twitter un mensaje en el que presagia un “quilombo” si algo le pasa a la referente del Frente de Todos (FdT). “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar...”, escribió en la red social.

Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar… — Pablo Echarri (@echarripablo1) August 22, 2022

Antes, el bloque de diputados del FdT emitió un comunicado en el que manifestaba su apoyo a Cristina. Los parlamentarios oficialistas acusaron a la Justicia de perseguir a la vicepresidenta, y se sumaron así a los más de 500 intendentes que difundieron una carta de apoyo a la expresidenta.

“La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución”, dictaba el comunicado.

Los tuits del abogado de Cristina durante el alegato final

Asimismo, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón utilizó su cuenta de Twitter para contestar y replicar cuestionamientos que se hacían sobre la vicepresidenta y calificó como un “desastre” el alegato final del fiscal en la audiencia de esta mañana en Comodoro Py.

Dalbón aseguró que la estrategia del fiscal Luciani es “acusar por nuevos hechos” a la referente kirchnerista y que por lo tanto, ella debe tener el derecho a “defenderse”. Escribió: “Lo que Cristina Fernández de Kirchner desea es contestar a los hechos nuevos. Todos sabemos que el debate está clausurado pero en relación a la acusación del requerimiento de elevación a juicio y dicha acusación. Ahora bien, si los fiscales acusan por hechos nuevos, -inédito- debe defenderse”.

Lo que @CFKArgentina desea es contestar a los hechos nuevos.

Todos sabemos que el debate está clausurado pero en relación a la acusación del requerimiento de elevación a juicio y dicha acusación. Ahora bien, si los fiscales acusan por hechos nuevos, -inédito- debe defenderse. — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) August 22, 2022

Minutos antes, Cristina anunció que pedirá ampliar mañana su declaración indagatoria en la causa Vialidad. Dijo que por “la falta de pruebas” y las acusaciones “que nunca habían sido planteadas” por los fiscales, instruyó a su abogado “para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”.

Por ello Dalbón redobló la apuesta. Dijo que el alegato del fiscal es un “desastre” y que llevaría adelante el pedido de la mandataria: “Luciani introduce hechos nuevos, causas ajenas y demás circunstancias que no estaban en el requerimiento de elevación a juicio. No cabe otra que defenderse. Nunca se mezclan causas sino las pide como prueba. En realidad como prueba no tiene hace mediático lo jurídico. Desastre”.