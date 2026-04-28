Pablo Echarri: “El rol de Cristina Kirchner debe ser central y dejarla afuera es un error garrafal”

El actor Pablo Echarri elogió este martes a la expresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que “su rol debe ser central” en el peronismo. Apuntó contra aquellos que buscan “dejarla afuera” de la discusión política. “Es un error garrafal y mostraría a un peronismo que no tiene en cuenta las líneas que ella llevó adelante”, expresó en declaraciones por streaming.

Echarri se presentó en Demasiada Presión del canal Gelatina y defendió a la extitular del Ejecutivo como parte fundamental de la corriente política. “El rol de Cristina es central para muchos de nosotros que buscamos independencia económica y soberanía política. Cristina está presa hoy por esa búsqueda de derechos para las minorías, la desmonopolización de la economía argentina y la democratización de la Justicia, que lo buscó hacer en los dos últimos años de su último período como presidenta, y también hubo un fracaso con respecto a eso”, explicó.

Cristina Kirchner saluda al llegar a su casa tras ser interrogada en el juzgado Comodoro Py EMILIANO LASALVIA - AFP

Sostuvo que la exmandataria es la “la clara garante de quien buscó que avance la Argentina en ese sentido”. “Dejarla a Cristina afuera es un error garrafal. Quien la quiera dejar afuera me enciende enormes alarmas de qué tipo de peronismo condescendiente buscan”, expresó.

El pasado viernes el gobernador bonaerense Axel Kicillof asumió formalmente la presidencia en el Partido Justicialista de la provincia en medio de una fuerte interna que se manifestó con mayor fuerza en las últimas semanas entre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco. Máximo Kirchner no se presentó en el acto.

“La proscripta es ella y el peronismo debe encontrar una salida, pero para mí quien busque dejarla por fuera de la discusión política, me va a hacer tomar decisiones mucho mas concretas de a quién acompañar y a quién no”, arremetió Echarri.

"El rol de Cristina debe ser central; dejarla afuera sería un error garrafal. Quien quiera eso me enciende alarmas y me haría tomar decisiones sobre a quién apoyar y a quién no. Creo que tiene que existir la figura del indulto".@echarripablo1 en Demasiada Presión. pic.twitter.com/OVMVpAvqpH — Gelatina (@somosgelatina) April 28, 2026

Sin embargo, no se mostró reacio a la interna y sus avances: “Creo que la vuelta anterior había una necesidad de unidad y no de interna, para no desangrarse frente a la opinión pública. Hoy el peronismo necesita desangrarse para que, dentro de la gran interna, aparezca la nueva estructura de poder, que [defina] en porcentajes exactos cuál es la parcela que le corresponde a cada pedazo que va a entrar dentro de esa interna. El que gane va a tener que definir qué es capaz de hacer para ejercer las máximas del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política”.

Señaló, además, que hay “una idea que se va plasmando” y que la figura de Kicillof se va perfilando. El gobernador bonaerense evitó hablar de una candidatura presidencial para 2027 el pasado viernes. “Creo que Axel va transitando un camino. Todavía es un poco prematuro, pero creo que esa interna va a ordenar”, afirmó.

"El peronismo necesita terminar de desangrarse dentro de una gran interna para que aparezca una nueva estructura. Creo que hay una idea que se va plasmando y que la figura de Axel se va perfilando, pero esa interna va a definir todo".@echarripablo1 en Demasiada Presión. pic.twitter.com/AtmIAiyBdH — Gelatina (@somosgelatina) April 28, 2026

Su lugar en la militancia

Al ser consultado si en algún momento consideró abandonar la militancia, señaló que “se empasta un poquito” con su rol de actor. “El desafío está en poder comunicar de una forma certera y sin carga emocional. Eso es un trabajo que fui haciendo con el tiempo: poder exponer mi idea con la mayor claridad posible y sin intención de incomodar al otro. Tengo las necesidades de contar con algún argumento suficientemente solido para no echar mano a ningún tipo de agresión", señaló.

También se refirió a la tensa entrevista que tuvo con el conductor Mario Pergolini en su programa Otro Día Perdido, donde discutieron en relación a la detención de Cristina Kirchner. El conductor lo acusó de “kuka” y Echarri lo calificó de “bastante gorilón”.

“Me encontré frente a un personaje irreverente como Mario, donde él juega su juego y, al jugarlo, abre la puerta a que yo pueda jugar el mío. Yo creo que hace cinco años habría entrado al programa, habría ido al grano y no me habría podido contener. Sin embargo, reo que pude transitar la entrevista con naturalidad y alegría inclusive”, concluyó.