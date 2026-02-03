El mensaje de Patricia Bullrich antes del arranque de las sesiones extraordinarias en el Congreso

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, envió un fuerte mensaje el lunes por la mañana antes del inicio de las sesiones extraordinarias.

Bullrich destacó en su cuenta de X: "Hoy arranca. Estamos listos para hacer a la Argentina grande otra vez. El Congreso más reformista de la historia".

La exministra de Seguridad impulsa los proyectos oficiales en el Congreso: la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad.

pic.twitter.com/9I7wfhi8Ud — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 2, 2026

Por otra parte, la jefa de bloque encabezará este martes una nueva reunión con los jefes de los bloques dialoguistas, en las vísperas del inicio del tratamiento de la iniciativa en el Senado.

El encuentro se dará en medio de negociaciones intensas por el contenido del texto y por el impacto fiscal que algunos artículos podrían tener en las provincias. En especial, el capítulo impositivo aparece como el principal punto de tensión con los senadores que responden a gobernadores aliados.

La reunión se desarrollará a las 15 en las oficinas de la bancada de la Unión Cívica Radical, el mismo escenario que albergó la primera conversación días atrás. En esa instancia, los espacios de la oposición ya habían planteado reparos al dictamen aprobado en diciembre, el cual el Poder Ejecutivo pretende someter a votación próximamente.

Desde el oficialismo aseguran que la negociación permanece activa y que la meta es arribar al debate con un consenso mayoritario. El cronograma que proyecta Bullrich apunta a sesionar entre el 11 y el 12 de febrero.