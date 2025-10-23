Virginia Gallardo hizo un posteo sobre Ricardo Fort y el abogado de sus hijos la acusó de “usar su imagen políticamente”

En el tramo final de la campaña, la primera candidata de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, Virginia Gallardo, compartió en redes sociales una foto con Ricardo Fort, su expareja, que acompañó con un emotivo mensaje. “Confío en que me estarás cuidando”, expresó. Su posteo no pasó desadvertido. El abogado de los hijos del empresario, Cesar Carrozza, la acusó de utilizar la imagen con fines políticos y la tildó de “cachivache”.

“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, fue la frase completa que Gallardo difundió esta mañana en X, a 12 años de la muerte del empresario chocolatero.

La conductora acompañó su mensaje con una foto junto a Fort, que data del momento en que ambos eran pareja. A horas del acto de cierre libertario en Rosario, el posteo de Gallardo recopiló más de 8.000 “me gusta” y miles de comentarios.

vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando 💖 pic.twitter.com/iIv9Htm3k2 — virginia gallardo (@virchugallardo) October 23, 2025

Desde las filas libertarias también se hicieron eco del mensaje de Gallardo. Rápidamente, la agrupación militante de Las Fuerzas del Cielo replicó el mensaje de la ex vedette y conductora y a ello le sumó una foto editada de Fort con una remera de los llamados “celestiales”.

Además del posteo de la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, el mensaje de Gallardo suscitó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios optaron por reflotar una vieja entrevista de Fort del 2012, en donde ratificaba que había votado a la por entonces presidenta Cristina Kirchner.

Más tarde, Carozza, abogado de Felipe y Marta Fort, salió a cruzar en el programa Intrusos a la elegida de Milei en Corrientes. “Es un cachivache. Se cuelga de su imagen y lo está usando para su campaña política, pero cuando salió la serie, mandó una carta documento y quiso cobrar”, denunció.

El mensaje de Gallardo, se da al filo del cierre de campaña y luego que la candidata correntina se mostrara días atrás con Milei en Corrientes. Esa provincia fue uno de los distritos elegidos por el mandatario para encabezar una especie de raid electoral donde primaron las caravanas y los actos con megáfono arriba de una camioneta.

Allí, LLA competirá este domingo con lista propia, sin integrar la alianza Vamos Corrientes, que representa al oficialismo provincial liderado por el gobernador radical Gustavo Valdés, con quien los libertarios no lograron sellar una alianza.

El presidente Javier Milei junto a Virginia Gallardo, candidata que encabeza la lista de diputados por Corrientes de LLA

El radical es hoy uno de los integrantes del frente opositor de Provincias Unidas, conformado también por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Los mandatarios provinciales apuestan a sumar una decena de legisladores propios a fines de alcanzar un mayor poder de negociación en el Congreso.

Javier Milei y Virginia Gallardo en Corrientes

Su acercamiento a Javier Milei

Gallardo nació el 25 de septiembre de 1985 en Corrientes y es una modelo, vedette, bailarina y actriz. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste, sin llegar a terminar la carrera. Su trayectoria artística comenzó en su ciudad natal, participando en carnavales como parte de la comparsa “Ara Berá”

En la televisión, tuvo su primer gran impulso en 2007 al debutar en Showmatch: Bailando por un Sueño como bailarina de Daniel Agostini. En 2011 fue elegida Chica del Verano en Carlos Paz.

Desde entonces, integró paneles en exitosos programas de televisión. Entre ellos, Animales sueltos (2011‑12), Combate (2015‑16) y Polémica en el Bar (2018‑19), programas que la llevaron a ganar visibilidad nacional. Posteriormente, fue parte del equipo de Intrusos (2021‑22), luego pasó por Socios del espectáculo (2023), Poco correctos y, desde 2025, integra el panel de Mujeres argentinas.

Un punto clave en su vínculo con la política surgió en 2022, cuando retomó su interés por la economía en Polémica en el Bar y comenzó a tomar clases particulares con Milei, quien aún no era candidato presidencial.

“Milei empezó yendo como invitado a Polémica y, más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo”, explicó Gallardo a la prensa cuando todavía no se había confirmado su candidatura.

“Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo, o no. Quizá son cuestionables sus formas”, destacó en aquel entonces.