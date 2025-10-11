Milei acelera la campaña: llegó a Chaco y más tarde visita Corrientes

CORRIENTES.- El presidente Javier Milei tendrá hoy una doble escala en el Nordeste del país con fuerte impronta electoral: esta mañana llegó a Resistencia, Chaco, donde presidirá un acto en la Plaza Belgrano, en compañía del gobernador Leandro Zdero, y por la tarde se trasladará a la ciudad de Corrientes para participar de una caminata y acto público junto con la candidata de La Libertad Avanza, la vedette y conductora Virginia Gallardo.

Así, el oficialismo acelera la campaña e intenta dejar atrás la polémica que atravesó la campaña de cara al 26 de octubre, vinculada a los nexos del ahora excandidato libertario José Luis Espert con Fred Machado -preso por narcotráfico y con un pedido de extradición en curso a Estados Unidos-.

Los hermanos Milei con Zdero Prensa LLA

En Chaco, Milei respaldará las candidaturas locales que comparte con el oficialismo provincial: Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider para el Senado; Mercedes Goitía y Guillermo Agüero para Diputados.

Esta alianza entre el gobierno nacional y la gestión del radical Zdero busca hacer frente al kirchnerismo local liderado por Jorge “Coqui” Capitanich, diputado provincial electo y candidato a senador nacional, fortaleciendo la estrategia libertaria regional.

Tensión social y movilizaciones

La llegada de Milei generó reacciones de rechazo en el Chaco: sindicatos y organizaciones que integran la multisectorial local convocaron a “mantenerse en estado de alerta y movilización” frente al desembarco del mandatario. En un comunicado denunciaron que su gestión “profundiza el ajuste, el desempleo, y la entrega del trabajo y la soberanía”.

En este contexto, se montó un operativo de seguridad reforzado y un dispositivo de control del tránsito en el microcentro de la ciudad.

Este nuevo paso por Chaco marcará la segunda ocasión en la que Milei pisa la provincia desde que asumió la Presidencia: la primera fue en julio de este año, cuando inauguró el templo evangélico “Portal del Cielo”, de la Iglesia Cristiana Internacional, cuyo titular, el pastor Jorge Ledesma, está bajo la lupa de la justicia federal chaqueña por contar como un “milagro” que, luego de depositar pesos, retiró dólares de una cuenta bancaria.

La visita no solo está pensada para movilizar al aparato electoral libertario, sino también para exhibir sintonía y gobernanza entre Nación y provincia, algo que Zdero muestra sin pudores, reconociendo incluso que sin el sostenido auxilio de Milei las cuentas de la administración provincial serían inviables.

A Corrientes, por la tarde

En Corrientes, la apuesta es distinta: el espacio libertario busca consolidar una lista propia encabezada por Virginia Gallardo en un distrito donde no prosperaron las negociaciones con el gobernador Gustavo Valdés, iniciadas a principio de año, y que motivaron no sólo una estruendosa derrota electoral para Milei y los suyos en las provinciales del 31 de agosto, sino también la afiliación de Valdés a las filas de Provincias Unidas, además del retiro de los tres votos clave que la provincia tiene en el Senado de la Nación.

También hay organizaciones gremiales, sindicales y sociales que preparan movilizaciones de protesta, por lo que se descuenta un fuerte dispositivo de seguridad.

Las tensiones ya se manifestaron en el mes de agosto: Karina Milei y Martín Menem fueron increpados en una caminata en Corrientes días antes de las elecciones provinciales en las que el candidato a gobernador de LLA quedó en cuarta posición, con poco más del 9% de los votos.

ESTE SABADO 11 EL PRESIDENTE JAVIER MILEI ESTARÁ EN CORRIENTES!!!



No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/UpIB251iKY — virginia gallardo (@virchugallardo) October 10, 2025

Días atrás, en tanto, referentes libertarios locales denunciaron una amenaza con contenido antisemita en la sede partidaria de La Libertad Avanza, lo cual derivó en una intervención judicial hasta el momento sin novedades.

Por su parte, el propio gobernador Gustavo Valdés marcó distancia de la llegada de Javier Milei a Corrientes y defendió la autonomía provincial frente al poder central. Durante actos oficiales realizados esta semana, dijo que Corrientes no debe “ponerse de rodillas para que le manden plata” y que sus candidatos a diputados nacionales (Diógenes González y Práxedes López) “van a representar a los correntinos, no a Buenos Aires”.

Valdés también cuestionó la gestión económica nacional y advirtió: “Las provincias estamos a la deriva y eso no pasó nunca. No solamente no sabemos dónde está el ministro de Economía (Luis Caputo) y cuando te preguntas dónde está, seguro que estamos al borde de una crisis y eso es lo que está pasando en la Argentina”.

Su postura busca mostrar independencia política y territorial frente al liderazgo presidencial, priorizando la fuerza local por encima del efecto Milei. El jueves último, Valdés retomó esta idea en el encuentro que los gobernadores de Provincias Unidas sostuvieron en Jujuy.