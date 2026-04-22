Reforma electoral: el Gobierno envió el proyecto al Senado, pero choca con resistencias para eliminar las PASO

Golpeado por las peripecias patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei busca recuperar la iniciativa con el anuncio del envío de una reforma política al Congreso. Sin embargo, los primeros indicios muestran que el Senado, la cámara que elegiría el Poder Ejecutivo para iniciar el debate, sería un terreno adverso a la posibilidad de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El mal clima se percibe incluso en los cuarteles oficialistas, donde ya se manejan propuestas alternativas ante la eventualidad de que la eliminación permanente de las PASO no reúna la mayoría absoluta que establece la Constitución para aprobar una reforma electoral. En el caso del Senado se necesitan 37 votos afirmativos, la mitad más uno de los 72 miembros de la Cámara alta.

Por lo pronto, el radicalismo se inclinaría en su mayoría por modificar la ley y convertir las elecciones primarias en optativas, pero bajo ningún punto de vista apoyarían su eliminación. El mismo camino seguirían algunas fuerzas provinciales. El Pro, por su parte, recién tomará una definición cuando se reúna la mesa del partido con Mauricio Macri a la cabeza.

El presidente de Pro, Mauricio Macri, cuyo partido aún no se pronuncia sobre la reforma política que envía el Gobierno al Congreso Fabián Marelli

Si los votos escasean en la oposición dialoguista, son menos aun en el lado peronista de la Cámara alta. El kirchnerismo puro rechazará de manera cerrada la eliminación de las PASO. Y si bien se espera el apoyo al Gobierno nacional de mandatarios como el catamarqueño Raúl Jalil, es muy difícil que otros gobernadores sigan el mismo camino cuando las primarias se perfilan como el proceso que podría ordenar al PJ de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Javier Milei y Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca que podría apoyar la reforma política Instagram

En algunos despachos libertarios ya se manejan ideas alternativas, como implementar un proceso optativo, con un sistema de inscripción voluntario de los ciudadanos para votar en las primarias de aquellos partidos que decidan dirimir sus internas en las urnas. Este registro sería oficial e invalidaría al ciudadano de participar en la compulsa de otra fuerza, “como ocurre con las primaras en lo Estados Unidos”, le explicó a LA NACION un legislador del oficialismo.

“Si yo fuera radical o del Pro, no lo votaría”, se sinceró ante LA NACION un senador de La Libertad Avanza, que entiende que en este momento la propuesta sólo favorece al oficialismo, que tiene en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a “E jefe” que pretende llevar al partido con rienda corta desde su despacho de la Casa Rosada.

Antes de que el proyecto ingresara de manera oficial en el Congreso, el propio presidente Milei se encargó de informar que uno de los puntos centrales de la reforma política será la eliminación de las PASO.

MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Con esa premisa, este diario consultó a legisladores de la oposición dialoguista. Y la primera impresión, ya que todavía falta mucho camino por recorrer, muestra números adversos a las pretensiones del oficialismo.

Por lo pronto, la UCR votaría en masa en contra de la eliminación lisa y llana de las primarias que propone el Gobierno. Tampoco estaría de acuerdo con la suspensión de la herramienta, como sí lo hizo la gran mayoría de la bancada del centenario partido en febrero del año pasado.

Eduardo Vischi, el jefe del bloque de la UCR en el Senado, dialoga con Patricia Bullrich, titular de la bancada libertaria Hernán Zenteno - La Nación

En el radicalismo coinciden con el argumento oficialista de que hay que bajar los costos de la política en general y los que implica la realización de las PASO, en particular; pero consideran que no se le puede quitar a las fuerzas políticas una herramienta que les permita ordenar sus vidas internas. Más cuando el próximo turno electoral es presidencial.

En ese sentido, en el radicalismo también proponen “tomar en consideración la experiencia de los Estados Unidos”, encontrar mecanismos para que las internas sean optativas y hasta la posibilidad de permitirle a las fuerzas políticas elegir las fechas de la elección y, por lo tanto, que no haya una convocatoria simultánea. El mecanismo para hacerlo es, todavía, una incógnita.

Antecedentes

Esta no sería la primera vez que el Gobierno busca cancelar las PASO por considerarlas un gasto innecesario. Tras amagar con su eliminación, el año pasado debió conformarse con la suspensión ante la inminencia del proceso electoral de cara a la definición de las listas legislativas. Era la única opción que reunía las mayorías necesarias para poder sancionar la ley en el Congreso.

Ahora, el panorama parece más complejo. La mayoría de las fuerzas políticas también rechaza la suspensión, ya que pretende reservarse esa herramienta para ordenar sus internas ante lo que será la contienda en 2027 por la presidencia y ya no sólo una elección legislativa, como la del año pasado.