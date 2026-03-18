El mensaje que compartió Milei tras la difusión de la inflación mayorista de febrero: “Arrancó con 0 antes de agosto”

El presidente Javier Milei hizo alusión a los últimos datos sobre la inflación mayorista en febrero, que con un aumento del 1% consolidó una desaceleración y una baja de 0,7 puntos respecto del mes previo. “Tsunami de chanes”, escribió el jefe de Estado al compartir un mensaje que indicaba que, en realidad, la inflación comenzaba con dígitos en 0 desde antes de agosto del año pasado.

“Siendo más precisos, la inflación mayorista mensual dio 0,979%. Así que la inflación arrancó con 0, antes de agosto. El Presidente nuevamente tuvo razón”, afirmaba el posteo del usuario de X Felipe Núñez que Milei compartió en sus redes.

A su vez, ambos tuiteros citaron un mensaje original del Presidente que celebraba que la inflación mayorista estaba a la baja. “Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina”, aseguró.

El posteo que compartió Milei. X

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM). En ese documento también se difundió que el resultado de febrero fue consecuencia de la suba de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 2,7% en los productos importados.

Sin embargo, desde la administración mileísta hicieron hincapié sobre el 1% oficial, por debajo del 1,7% de enero.

A las pocas horas, Milei volvió a escribir en su cuenta de X al respecto. “Aritmética inflacionaria. A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo... La inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas“, dijo.

Y detalló: “Minoristas aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM”.

Indec. JUAN MABROMATA - AFP

El Indec informó también que la variación interanual fue de 25,6% en el indicador general, de 25,9% en los productos nacionales y de 21,7% en los productos importados. En tanto, acumuló en el primer bimestre del año un alza de 2,7% –frente a un 5,9% del IPC en igual período–

El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de la red social X: “La suba mensual del IPIM es la menor desde mayo de 2025, cuando el indicador había registrado una baja de 0,3%. Asimismo, se trata de la tercera vez desde junio de 2020 en que el IPIM muestra una variación mensual de 1% o menor”.