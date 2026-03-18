Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

CÓRDOBA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a confrontar a la expresidenta Cristina Kirchner, quien lo vinculó ayer en su declaración indagatoria con un presunto armado de la causa judicial de los “cuadernos”. “Intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones“, afirmó.

Cristina Kirchner, sin nombrarlo, se refirió durante su declaración en Comodoro Py a un episodio ocurrido en 2019 cuando en una nota publicada por el periodista Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, daba datos de presuntas maniobras de extorsión vinculadas al falso abogado Marcelo D’Alessio (condenado a 13 años por intentos de extorsión) y Carlos Stornelli (el fiscal que investigó la causa “cuadernos”). En ellas, el letrado D’Alessio habría mencionado como “recaudador" del fiscal a Sáenz.