Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Gustavo Sáenz le respondió a Cristina Kirchner luego de que lo vinculara con coimas en la causa cuadernos: “Intenta ensuciarme”
CÓRDOBA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a confrontar a la expresidenta Cristina Kirchner, quien lo vinculó ayer en su declaración indagatoria con un presunto armado de la causa judicial de los “cuadernos”. “Intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones“, afirmó.
Cristina Kirchner, sin nombrarlo, se refirió durante su declaración en Comodoro Py a un episodio ocurrido en 2019 cuando en una nota publicada por el periodista Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, daba datos de presuntas maniobras de extorsión vinculadas al falso abogado Marcelo D’Alessio (condenado a 13 años por intentos de extorsión) y Carlos Stornelli (el fiscal que investigó la causa “cuadernos”). En ellas, el letrado D’Alessio habría mencionado como “recaudador" del fiscal a Sáenz.
Javier Milei dijo que “la inflación está bajando” y que el dato de los precios mayoristas anticipa lo que “viene a futuro”
Tras conocerse el dato de la inflación mayorista de febrero, el presidente Javier Milei celebró el número, aseguró que “está cayendo” y sostuvo que viaja al 26% anual. Además subrayó que el dato anticipa lo que “viene a futuro” en los precios minorista. No se guardó elogios para Luis Caputo al que definió como “el mejor ministro de Economía de la historia”.
El mensaje de Milei en redes sociales surgió en respuesta a un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que registró que los precios mayoristas aumentaron 1% en febrero respecto al mes anterior y 25,6% interanual.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos
El Gobierno dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El gremio planeaba realizar un paro entre el 18 y 24 de marzo que iba a afectar a más de 27 aeropuertos del país.
“La medida tendrá vigencia por el plazo de quince días a partir de las 9 del 18 de marzo de 2026, con el objetivo de buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios. En este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”, escribieron desde el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.
Las chicanas de Cristina Kirchner en el arranque de su indagatoria: “Tengo apodos, pero no me parecen adecuados”
La expresidenta Cristina Kirchner salió por segunda vez de su departamento en San José 1111, en el barrio de Constitución —la primera había sido a causa de una urgencia médica—, para declarar en los tribunales de Comodoro Py.
Previo al comienzo de su alocución, debió responder un interrogatorio del juez Enrique Méndez Signori sobre datos personales que dejaron en evidencia la tensión con el tribunal.
Con un crudo diagnóstico económico, Kicillof lanzó un think tank para apuntalar su candidatura en 2027
LA PLATA. - El gobernador Axel Kicillof lanzó hoy el Centro de Estudios Derecho al Futuro, un think tank desde donde aspira a construir un programa político con proyección nacional acorde a su proyecto presidencial para 2027. Desde el Teatro Coliseo de La Plata, el mandatario volvió a pedir la liberación de Cristina Kirchner y cuestionó en duros términos al presidente Javier Milei y a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En el acto, Kicillof dijo estar “atónito” por la intervención de Milei en el caso $LIBRA. “Estamos viendo a cielo abierto la trama de una estafa. Una mentira mientras persiguen a Cristina. Hoy armaron un show judicial para distraer”, remarcó el mandatario.
Reforma electoral: el Gobierno no descarta modificar las PASO y busca negociar cambios con gobernadores y aliados
El Gobierno abrió el debate sobre el futuro de las PASO y explora cambios en el sistema de primarias de cara a 2027. Mientras en la Casa Rosada evalúan eliminarlas o volverlas optativas, dirigentes de Pro y de la UCR plantean que cualquier modificación debería contemplar algún mecanismo alternativo para ordenar las candidaturas dentro de las coaliciones.
La discusión se coló en un seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) para analizar la implementación de la Boleta Única Papel (BUP). Allí, funcionarios y legisladores del oficialismo adelantaron que el Gobierno pretende impulsar una reforma electoral que incluya cambios en las primarias, en el financiamiento partidario y en el calendario electoral.
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