El Mercosur se prepara para firmar con Von der Leyen el acuerdo con la UE el 17 de febrero

Los socios del Mercosur recibirán a la titular de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para sellar en Asunción el acuerdo con la Unión Europea. El canciller Pablo Quirno confirmó que el encuentro será el sábado 17 de enero y no el próximo lunes, como estaba previsto en un principio.

La confirmación de la fecha llega tras la ratificación por parte de la UE del entendimiento con el Mercosur, tras 25 años de negociaciones.

La firma se concretará en Paraguay, bajo el mandato de Santiago Peña, porque ese país actualmente ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur.

Está descontado que Quirno viajará a Asunción para firmar, porque los cancilleres tienen autorizados en el pacto el permiso para rubricarlo. Resta definir si el presidente Javier Milei también se sumará. En Casa Rosada dicen que eso todavía no está confirmado.

Fuentes diplomáticas consultadas por LA NACION explicaron que seguramente esto dependerá de si hay un acuerdo con el resto de los presidentes del bloque -Paraguay, Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) y Uruguay (Yamandú Orsi)- con la intención de darle así un peso más fuerte a la firma oficial del entendimiento comercial con Von der Leyen.

Javier Milei junto al canciller Pablo Quirno Presidencia

Desde temprano, cuando se conoció la noticia de que el pacto contaba con el respaldo europeo para que avance, en la Cancillería optaron por la cautela y decidieron esperar a que la aprobación tuviera la confirmación definitiva: a las 17 de Europa, es decir, a las 13 en la Argentina, para dar mayores precisiones. También la cúpula del Gobierno se mantuvo expectante.

Finalmente, cerca de las 14, Quirno publicó el comunicado oficial de la Argentina, que fue replicado por Milei. “Siguen las buenas noticias”, arengó el Presidente.

El canciller dijo que este entendimiento derivará en “más comercio, más inversión y más empleo” para el país. “Todos ganamos: la Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca de 15% del PBI mundial. La UE eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, analizó.

SIGUEN LAS BUENAS NOTICIAS.

Fin. https://t.co/h3TFglzD9g — Javier Milei (@JMilei) January 9, 2026

Antes de la aprobación oficial, Milei solo había compartido unas expresiones en X del titular de la Unidad G20 de la Cancillería, Federico Pinedo, y de su exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, que -como contaron en redes- estaba con el Presidente en Olivos cuando se anunció el acuerdo, en un desayuno de trabajo.

Milei y Bullrich en un desayuno de trabajo en Olivos este viernes por la mañana X Patricia Bullrich

“Un nuevo y decisivo paso para la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que crea un mercado de 750 millones de personas para la producción argentina. Un gran ordenador de futuro. La Argentina será próspera”, dijo Pinedo tras conocerse la noticia. “La Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente. Después de 25 años se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión”, acotó Bullrich. Ambos fueron retuiteados por el Presidente.

Los pasos que restan

Según explicaron distintas fuentes diplomáticas argentinas consultadas por LA NACION, el entendimiento tiene dos partes. Una es la comercial, que consideran que cuenta con altas chances de prosperar. Para este apartado se necesita el apoyo del Parlamento Europeo y de los Congresos de cada país del Mercosur.

Si está aprobado por el Parlamento Europeo y uno de los Congresos del Mercosur -por ejemplo, el argentino- le da aval, ya entra en vigencia para ese país.

En tanto, hay otra parte política del pacto (una especie de acuerdo de asociación), que las voces diplomáticas ven más compleja que avance porque, además del respaldo del Parlamento Europeo y de los Congresos de cada país del Mercosur, necesita contar con el aval de los parlamentos de cada una de las naciones de Europa.

Una fuente que formó parte de las conversaciones para que avance el entendimiento se mostró optimista ante la consulta de LA NACION. “Los parlamentarios europeos tienen ejercitado el tema y podría lograrse ahí una mayoría en febrero o marzo. Nuestra cuenta es positiva”, afirmó.

Restaría entonces la aprobación del Congreso Nacional local para que las cláusulas comerciales de baja de aranceles entren en vigencia. “Esto va a cambiar la economía argentina para los próximos 20 años”, celebró esa fuente. En ese caso, el apartado político del texto quedaría para más adelante.

Más allá del optimismo local, en el Parlamento Europeo se verán reflejadas las posturas del bloque que están en contra del entendimiento con el Mercosur. Allí pesará la decisión de Francia de no acompañar el acuerdo comercial, con fuerte influencia del sector agrícola, un férreo detractor de este tratado.

Por otro lado, señalan los medios europeos, hay algunos espacios políticos que expresaron su oposición: los “ultras”, como los llaman en España a los grupos de extrema derecha, la izquierda y sectores ambientalistas.

Asimismo, el principal problema que podría atravesar este pacto es que ciertos grupos parlamentarios cumplan con su amenaza de llevar el texto al Tribunal de Justicia de la UE, lo que retrasaría más los tiempos de puesta en vigencia.

Pese a esto, la diplomacia argentina se muestra entusiasmada de que los avales europeos estarán y de que no aparecerán mayores complicaciones en el aspecto comercial del texto.

El sector agrícola de Francia es uno de los máximos detractores del acuerdo; Francia votó en contra THOMAS SAMSON - AFP

El perfil de Milei en la región

La firma del acuerdo se da en un momento en que Milei busca instalarse como líder de un grupo de derecha a nivel latinoamericano, que haga contrapeso a la corriente de centroizquierda que propone Lula da Silva desde el poderoso Brasil.

El mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) fue uno de los principales impulsores del acuerdo con la UE, pero no consiguió que se anunciara en Foz de Iguazú, en la última reunión del Mercosur de diciembre, porque todavía Italia no había confirmado su adhesión al pacto. Finalmente, la nación que tiene a Giorgia Meloni como primera ministra sí ratificó su adhesión hoy y ese apoyo fue clave para que se destrabara.

Durante el encuentro del Mercosur en Foz de Iguazú, Lula da Silva no consiguió anunciar el acuerdo porque todavía no estaba el respaldo de Italia EVARISTO SA - AFP

En la medianoche del jueves, antes de que se confirmara la aprobación del acuerdo Mercosur-UE, Milei compartió un mapa para celebrar el avance de la derecha en América Latina.

La ilustración la subió una cuenta libertaria y él la replicó en su Instagram. “La placa roja retrocede”, rezaba la imagen, que tenía pintados de ese color a Brasil, donde gobierna Lula; y Colombia, comandado por Gustavo Petro.

En tanto, en color turquesa y con unas cadenas rotas aparecían la Argentina, Chile (con José Antonio Kast electo), Paraguay, Bolivia (Rodrigo Paz), Perú (José Jerí), Ecuador (Daniel Noboa) y llamativamente Venezuela, más allá de que luego de la intervención de Estados Unidos para llevarse a Nicolás Maduro quedó allí el gobierno a cargo de la chavista Delcy Rodríguez.