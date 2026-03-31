El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desembarcó en Comodoro Py

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y su segundo, Santiago Viola, desembarcaron este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para mantener un encuentro institucional con los jueces de la Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema.

Según trascendió, las vacantes y la implementación del sistema acusatorio fueron los ejes predominantes de un encuentro a puertas cerradas que se extendió entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana.

El ministro Mahiques ratificó su voluntad de continuar con el envío de pliegos al Senado para cubrir las vacantes que se reparten por toda la Justicia, algo que fue bien recibido por los jueces.

El Poder Ejecutivo, de todos modos, no cuenta con ninguna terna para completar los huecos en Comodoro Py, donde las vacantes se prolongan entre juzgados, tribunales y cámaras.

Todos esos trámites todavía permanecen en manos del Consejo de la Magistratura. Las vacantes de mayor peso se concentran justamente en la Casación. La situación allí se agravó a principios de marzo con la renuncia del juez Juan Carlos Gemignani: quedaron cuatro sillas vacías de 13, es decir, más de un 30% de los cargos.

Pese a ello, el asunto no formó parte de la conversación, y no es un tema que preocupe especialmente a la Casación, en donde destacan el “buen funcionamiento” que se consiguió con el esquema de subrogancias.

La postergada implementación del sistema acusatorio -que reconfigura y agiliza la dinámica de las causas- fue el otro gran tópico del encuentro. Hubo acuerdo en la importancia de cumplir con la fecha prevista para la puesta en marcha del nuevo sistema, aunque se descuenta que la de abril, fijada por el anterior ministro de Justicia, ya quedó vieja.

También hubo coincidencias respecto a que la voz de los fiscales es de especial gravitación para ultimar los detalles. En ellos recaerá, sin excepciones, todo el peso de las investigaciones y reclaman mayores y mejores recursos para hacer operativo el sistema.

Padre e hijo

Más allá de su naturaleza “protocolar”, el encuentro tuvo dos particularidades. Por un lado, se trató de la primera visita del ministro a un territorio que en poco tiempo devino hostil para el Gobierno, con el nacimiento de expedientes nuevos, como el que investiga el patrimonio del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el reverdecimiento de otros, como el caso $LIBRA.

En ese último expediente, la secretaria y hermana del presidente Milei quedó en un lugar incómodo por el vínculo que la une con el lobista Mauricio Novelli.

Mahiques, que llegó a la cartera de Justicia con la venia y el impulso definitivo de Karina Milei, manifestó su preocupación por una supuesta filtración en la causa en uno de sus primeros pronunciamientos públicos como ministro. Pese a sostener que no hablaría de causas en trámites, aseguró que “la cadena de custodia no estaba garantizada”. Fue la estrategia que siguió luego el abogado de Novelli en la causa.

Tal como contó LA NACION, antes de convertirse en secretario, Viola también intentó tener cierto grado de injerencia en la causa al sondear como representante extraoficial del Gobierno a los querellantes. Se trata de una causa “movida” que genera especial nerviosismo en el Gobierno, dicen en distintas terminales de Comodoro Py.

La otra nota distintiva de la reunión fue el encuentro entre investiduras del ministro Mahiques con su padre, el camarista Carlos “Coco” Mahiques, de la Sala I, una situación totalmente “inédita”, dijeron las fuentes. “Para ellos fue muy emotivo”, describió una de las voces judiciales presentes.

Carlos “Coco” Mahiques cumplirá 75 años este año. Su pliego para continuar por otros cinco años más en la Cámara de Casación fue enviado por el presidente Milei con anterioridad a la llegada de su hijo a la cartera de Justicia y debe ser aprobado junto con el resto de los nombres remitidos al Senado.

La llegada del ministro Mahiques a los jueces de la Casación hizo que la reunión fluyera en una atmósfera de cordialidad, indicaron las fuentes, que le reconocen al ministro un estilo “directo” y “pragmático”.

Carlos Mahiques Archivo

Además del juez Mahiques, de la reunión formaron parte Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Daniel Petrone, Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Antes de pasar a la sala de acuerdos, donde tuvo lugar el encuentro, el ministro Mahiques y Viola mantuvieron una reunión preliminar con el presidente de la Casación, Barroetaveña.

Durante la hora que duró todo el cónclave, el segundo piso del edificio judicial, donde Casación desarrolla sus actividades, permaneció cerrado.