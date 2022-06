El misterio del avión: los tripulantes dicen que no saben de qué se los acusa y critican la revisación que les hizo el Gobierno

Los 14 venezolanos y cinco iraníes que integran la tripulación del avión de la empresa Emtrasur que está retenido en Ezeiza sostienen que no hubo nada irregular en su viaje, se quejan de la revisación que les hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el miércoles 8 -después de que Uruguay no los aceptó- y dicen que no saben de qué los acusan .

En cuanto a la cantidad de tripulantes del viaje -llamativamente más numerosa que lo habitual para un carguero-, alegan, en línea con lo que había sostenido “como conjetura” el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, que eran muchos porque los venezolanos estaban recibiendo instrucción sobre cómo volar el Boeing de parte de los iraníes. Así lo informaron a LA NACION fuentes de la defensa de los tripulantes.

El sábado pasado, el abogado Rafael Resnick Brenner había presentado un habeas corpus pidiendo por los 19 pasajeros del avión. Sin embargo, ya no es él quien los representa en la causa penal, dijeron fuentes judiciales. El caso está bajo secreto del sumario.

Este jueves había circulado un documento informal adjudicado a los tripulantes identificado como “Memo final” con un relato de lo sucedido con el avión venezolano desde que llegó a la Argentina. Incluía dos títulos: “Hechos relatados por los tripulantes” y “Comunicado sugerido”. Fuentes de la defensa de los 19 pasajeros ratificaron a LA NACION que el contenido en ese documento coincide con la versión de ellos, si bien no validaron literalmente todo su texto.

Ghasemi Gholamreza, el piloto iraní que integra la tripulación del avión retenido en Ezeiza Enrique García Medina

Los tripulantes alegan que la aeronave contaba con todos los permisos y tenía un plan de vuelo autorizado; que la tripulación pasó en tres oportunidades Migraciones y nunca se detectó ninguna irregularidad en la documentación ni se les retuvo sus pasaportes; que la carga que trajo fue escaneada por Aduana y coincidía con repuestos de vehículos tal cual había sido declarado, y que los tripulantes en todo momento se quedaron en el hotel.

Esgrimen dos quejas centrales: dicen que no saben cuál es la acusación que justifica la apertura de la causa en su contra y critican el procedimiento al que fueron sometidos el miércoles 8 de junio , después de que el avión intentó aterrizar en Montevideo, pero no fue aceptado por Uruguay, que originalmente había aprobado su plan de vuelo.

Ese día, 48 horas después del primer ingreso al país del avión, cambia la actitud de los organismos de seguridad respecto de la aeronave y sus tripulantes, que son sometidos a un “exhaustivo control” de parte de unos 60 agentes que los requisaron con mucho detalle, según el relato de los requisados. Fuentes de la defensa de los pasajeros dicen que ellos no se negaron a la revisación, pero que debió haber sido realizada con orden judicial.