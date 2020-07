A fines del mes pasado Pichetto fue designado auditor en la AGN pero deberá esperar una semana más para asumir su cargo Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Pese a que la Cámara de Diputados lo designó auditor hace tres semanas, Miguel Pichetto no logra asumir su cargo en la Auditoría General de la Nación (AGN). La coalición Juntos por el Cambio no disimuló su malestar y acusó al oficialismo de demorar la asunción del excompañero de fórmula de Mauricio Macri en momentos en que la AGN debe definir si audita o no los gastos del Estado durante la pandemia.

El enojo de Juntos por el Cambio se desató cuando Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, confirmó que recién el martes próximo le tomará juramento al exsenador peronista devenido auditor. Ergo, Pichetto no podrá estar presente en la sesión que celebrará este miércoles la AGN y que promete conflicto. En esa reunión, los radicales Jesús Rodríguez -presidente del organismo- y Alejandro Nieva insistirán en que la AGN se aboque cuanto antes al control de los gastos generados por la pandemia. Los cuatro auditores del oficialismo ya anticiparon sus reparos.

Ante la importancia de la reunión, en los últimos días los diputados Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro) le enviaron insistentes mensajes a Massa para que acelere las formalidades de la asunción de Pichetto. Si bien la presencia del nuevo auditor opositor no iba a cambiar el equilibrio de fuerzas dentro de la AGN (de los siete auditores que componen el colegio, el oficialismo tiene cuatro), para Juntos por el Cambio era importante que la voz de Pichetto debutara en esa sesión.

No hubo caso. "La jura será el próximo martes", fue la confirmación escueta de los voceros de Massa.

Rodríguez y Nieva consideraron "injustificable" la respuesta del presidente de la Cámara baja. "Es inexplicable esta demora a casi un mes de la designación por parte de la Cámara de Diputados -reprochó Rodríguez, el jefe de la Auditoría-. No hace falta que Pichetto preste juramento, basta con que solo la Cámara envíe la comunicación correspondiente. Está claro que esta postergación resiente el trabajo de la AGN."

Por su parte, Negri, en su condición de jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, le enviará una nota a Massa para reclamarle explicaciones sobre este desplante a Pichetto. "Exigimos que Pichetto asuma cuanto antes el cargo para el cual ya fue designado por la Cámara de Diputados", planteará Negri.

En Juntos por el Cambio están convencidos de que detrás de este episodio está la presión del kirchnerismo sobre Massa para que postergue la llegada de Pichetto a la Auditoría. "Massa hizo lo que pudo: en su momento recibió a Pichetto en su despacho y, pese a que su bloque no estaba de acuerdo, facilitó la sesión para que se lo designase auditor. Sin embargo, está claro que Sergio no maneja todos los hilos de la Cámara y tiene límites", deslizan en la coalición opositora.

Este episodio ocurre a menos 24 horas desde que el presidente Alberto Fernández, en videoconferencia, había convocado a Juntos por el Cambio al diálogo político para encarar la agenda pospandemia. "El desplante a Pichetto no ayuda a regenerar la confianza", sostienen. Lo cierto es que el oficialismo, al momento de debatir en el recinto la designación del exsenador peronista como auditor, decidió abstenerse no sin antes achacarle fuertes críticas. El jefe de la bancada, Máximo Kirchner, decidió ausentarse al momento de la votación.

Pese a la ausencia del tercer auditor por la oposición, Rodríguez mantendrá sin cambios la agenda de temas de la sesión e insistirá en debatir la propuesta de Nieva para que la AGN modifique su plan de acción anual (aprobado el año pasado) y se dedique a auditar los gastos presupuestarios y las compras efectuadas por el Estado desde que se inició la pandemia.

Sin embargo, los auditores del oficialismo, Javier Fernández, Juan Forlón, Graciela de la Rosa y Gabriel Mihura Estrada, ya dejaron planteada su posición en la última reunión del colegio de auditores: cualquier nueva auditoría no debía frenar las investigaciones en curso de la gestión de Mauricio Macri. Además, insistieron en que las modificaciones al plan de acción anual debían contar con el visto bueno de los legisladores de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, de la cual depende la AGN.

Rodríguez y Nieva argumentan que la Auditoría cuenta con autonomía funcional para disponer de su plan de acción sin la autorización previa del Congreso. Sin embargo, en su condición de minoría, el oficialismo seguramente impondrá su postura de postergar los controles sobre los gastos de la pandemia hasta tanto termine el actual ejercicio.