El oficialismo impulsa un debate de vices

Fuente: Archivo

Contra reloj, presentaron dos proyectos para desafiar a la expresidenta

11 de septiembre de 2019

Con el calendario en contra, pero con la urgencia por desafiar a Cristina Kirchner, el oficialismo presentó dos proyectos de ley para que sean obligatorios los debates de candidatos a vicepresidente. A la iniciativa, introducida el viernes por el diputado Fernando Iglesias, se sumó ayer otra de la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez.

Los plazos y usos legislativos juegan en contra de que una iniciativa de este estilo prospere y, más aún, tenga efecto antes del 27 de octubre, pero eso no detuvo a los legisladores oficialistas, que se encargaron de dejar en claro quién es la destinataria de su iniciativa.

"Sin dudas, la sociedad quiere saber qué piensa ella [por Cristina Kirchner] del país que viene, pero no a través de sus actos de campaña, donde no hay diálogo alguno con quien piensa diferente de ella", dijo la senadora radical. "Es justo que los vicepresidentes también participen del debate. Especialmente, los que parecen haber decidido esconderse para no perjudicar su propia candidatura", sostuvo Iglesias.