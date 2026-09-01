El organismo que regula la pulsera de Cristina Kirchner confirmó que no puede determinar si se mueve dentro del edificio

La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve) le confirmó a la Justicia que no puede distinguir los movimientos de la expresidenta Cristina Kirchner dentro del edificio de San José 1111, tal como había adelantado LA NACION, tras un pedido concreto del juez Rodrigo Giménez Uriburu.

“El GPS no permite determinar con exactitud en qué sector de un edificio se encuentra la persona. Puede proporcionar una ubicación geográfica correspondiente al inmueble o sus inmediaciones, pero no permite distinguir si se encuentra dentro de su departamento, en la terraza, en un pasillo, en una escalera o en otro piso”, dice un resumen difundido por la Justicia tras recibir la respuesta formal.

Giménez Uriburu, encargado de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, le pidió un informe a la Dapve la semana pasada luego de que LA NACION reveló que María Soledad Calle, una sindicalista de La Cámpora, compró el departamento ubicado abajo del piso que ocupa Cristina Kirchner y hay dudas sobre su uso.

La Dapve, que depende del Ministerio de Seguridad, también ratificó que solo hay tres salidas a la terraza, un beneficio que había reclamado de manera insistente la defensa de la expresidenta. “Desde septiembre de 2025 y hasta la actualidad, las únicas salidas registradas de Fernández de Kirchner para hacer uso de la terraza del edificio fueron las tres oportunamente señaladas en los informes periódicos: 9 de marzo de 2026: egreso a las 18:29 y regreso a las 19:01 — 32 minutos, 10 de marzo de 2026: egreso a las 17:26 y regreso a las 17:44 — 18 minutos, 30 de marzo de 2026: egreso a las 18:04 y regreso a las 18:14 — 10 minutos”, dice el informe.

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