Atentado a Cristina Kirchner: el papá de Brenda Uliarte dijo que su hija “es una criatura muy manejada”

El padre de Brenda Uliarte, Leonardo, se refirió esta tarde a la situación de su hija, detenida por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y consideró que la joven se encuentra “muy influenciada” por su novio, Fernando Sabag Montiel. “Es una criatura muy manejada”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia.

“A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella”, señaló Uliarte, sobre las declaraciones de su hija días antes. “Todo esto último que vi de los libertarios, de Milei, a mí me asombra porque yo soy muy de Cristina. Yo le hablaba de Perón y ella me cambiaba de tema. No sé quién es esta persona que está hablando, esas palabras no son de ella”, expresó.

A lo largo de la entrevista, el padre de la joven definió a su hija como una chica “muy sufrida”.

“Brenda fue abusada cuando era chica, yo lo sabía. Se la quité a la madre cuando tenía cinco años”, reveló. “Estoy contando todo lo que realmente es. Nadie se imagina lo que pasó, es una buena chica, muy sufrida. Se le murió la abuela, ahí también sufrió muchísimo, porque mi mamá era como su madre”, contó el padre.

“Hace dos años se murió su hijo, mi primer nieto. El nene nació con problemas, ese fue un trauma muy grande para ella”, señaló Uliarte. “Estaba con psicólogo y dejó de ir. Ella es muy inteligente, iba a la facultad, cuando le preguntaba cómo estaba me dijo que andaba bien”, aclaró el hombre.

Sin embargo, Uliarte admitió que estos últimos meses mantuvo poca conexión con su hija porque se encontraba muy abocado al trabajo. “Tratando de zafar de deudas que tenía”, precisó.

Al ser consultado sobre Fernando Sabag Montiel, Uliarte explicó que solo lo vio una vez. “Él estaba fuera del kiosco. Ni me acuerdo de su cara”, contó. “Ella empezó a salir con él hace un mes, no es que eran novios hace rato”, aclaró.

“A mi sobrino, que habló con él, le pareció un bobo. Es de esos tipos que por fama son capaces de inmolarse, es esa clase de persona. Habrá visto que a John Lennon le pegaron un tiro y habrá querido hacer algo así, esa única razón me pongo a pensar”, apuntó Uliarte en relación al perfil de Sabag Montiel.

Por otro lado, el hombre se refirió al curso de la investigación por el intento de magnicidio a la vicepresidenta y a las imágenes difundidas sobre la noche del ataque en las que se puede confirmar la presencia de su hija en la escena. “Hoy aparecieron las cámaras [que muestran] que ella estaba, pero yo quiero decirles cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de libertarios, hablar de corrupción, eso no es su mente. Es muy manejable ella, al sentir cariño por esta persona se dejó llevar”, manifestó. “Ella no sabe ni dónde está parada, no sabe qué decir”, sumó.

“A mi hija le afectaron la mente, es muy manejable y se dejó llevar”, consideró el hombre. “Cuando me enteré quién era él, la llamé, le mandé mensajes, le pedí que se pongo un abogado”, relató.

Y al respecto concluyó: “Ella es una chica sana, no está educada así y cuando la jueza le tome indagatoria se va a dar cuenta que no tiene nada que ver, que estaba manipulada”

El tío de Brenda afirmó que su sobrina actuó por amor

En tanto, el tío de Brenda Uliarte, Eduardo, también habló esta tarde sobre la situación de su sobrina y afirmó que su sobrina participó en el ataque por “amor” y que lo que hicieron junto a Sabag Montiel “es algo inentendible”, en tanto aseguró que el hecho “no fue armado”.

“A Sabag lo vi dos veces y me pareció una persona no muy lúcida, pero vaya a saber si por amor o por qué hicieron lo que hicieron, es algo inentendible”, señaló Eduardo Uliarte, en declaraciones al canal C5N.

El hombre indicó que le enviaron la foto en la que se ve a su sobrina con el arma utilizada en el ataque y dijo: “Sinceramente no lo puedo creer. Me baso en lo que yo vi acá, era una niña sufrida y me partió el alma ver esa foto”.

“Ella sufrió muchísimo de niña y de grande siempre estuvo solita, después que se murió mi madre, y lamentablemente es feo lo que está pasando. Desde el primer momento le puse el pecho a las balas por mi sobrina”, expresó.

Para Eduardo, ella “se enamoró, vaya a saber lo que le pintó este muchacho, un país de fantasía, de locura y se prendió en esa”.

“Yo siempre la voté a Cristina, somos del pueblo, y le pediría a la expresidenta que por una chica del pueblo, le dé una oportunidad, si ella fue culpable o inocente en base a este personaje”, dijo el hombre llorando, y agregó: “Le pido por mi sobrina, yo no digo que esto esté todo armado, es verdad, le decía a la gente y mucha gente no lo cree, les digo que lamentablemente no es armado”, concluyó.

En declaraciones con LA NACION, el tío de Brenda comentó que la joven no tenía amigos en el barrio y confesó que todavía se encontraba “en shock” por los sucesos del jueves pasado en Juncal y Uruguay.

“Se me partió el corazón cuando vi hoy en un video cómo se la llevaban presa. Se veía la tristeza en sus ojos. Ella claramente fue manipulada por este novio nuevo que tiene. Es una persona muy vulnerable, después de todo lo que le pasó”, comentó su tío a este medio.

“De chica vivía con su mamá, pero en esa casa había un tipo que la violaba. Entonces su abuela paterna, mi madre, se la trajo a vivir con ella y con el padre. La madre de Brenda se fue a vivir al interior. Brenda no quedó bien después del abuso. Se volvió muy introvertida, casi no hablaba. Parecía ermitaña. Yo no tenía mucha relación con ella. Le tenía miedo a los hombres, lógicamente”, detalló su tío.

