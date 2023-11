escuchar

ROMA.- “El Papa no puede dejar de poner a los pobres en el centro. No es política, no es sociología, no es ideología, es pura y simplemente la exigencia del Evangelio”. En un mensaje que envió este viernes a un simposio de reflexión sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio), organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral a diez años de su publicación, en el que el dirigente social y precandidato presidencial, Juan Grabois, fue uno de los oradores principales, el papa Francisco volvió a recordar los fundamentos de ese documento programático de su pontificado. Publicado hace exactamente diez años, el 24 de noviembre de 2013, los conceptos más importantes de este texto clave, dirigido a todo el mundo, aparecen en este momento en las antípodas de las propuestas libertarias del actual presidente electo, Javier Milei.

El Papa allí planteó que “para resolver radicalmente los problemas de los pobres” hace falta “un cambio profundo de mentalidades y estructuras”, criticó la “autonomía absoluta de los mercados” y recordó la “ función social de la propiedad privada y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada ”, en base a las enseñanazas tradicionales de la doctrina social de la Iglesia.

“Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo”, agregó. “Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos”, también afirmó, citando textualmente Evangelii Gaudium.

Recordó, además, que ya hace diez años advirtió que “hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad”. “Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión”, evocó.

“A diez años de la publicación de Evangelii Gaudium, reafirmemos que sólo si escuchamos el clamor tantas veces silenciado de la tierra y de los pobres podremos cumplir nuestra misión evangelizadora, vivir la vida que nos propone Jesús y contribuir a resolver los graves problemas de la humanidad”, concluyó.

El mensaje del Papa fue leído al comienzo del simposio, que fue organizado por el cardenal checo-canadiense Michael Czerny, jesuita muy cercano a Francisco, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral, en su sede del Palazzo San Calisto, en Trastevere. En su ponencia Czerny recordó que el el documento final de la reunión de los obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, de 2007, fue el germen de Evangelii Gaudium, que consideró, por otro lado, un texto fundamental, aún no suficientemente leído.

A su turno Grabois, que es miembro del directorio de este “ministerio” social del Vaticano y que viajó especialmente para la ocasión, contó cómo, desde que conoció a Jorge Bergoglio cuando él era arzobispo de Buenos Aires y una figura que los movimientos sociales consideraban “no tan simpática ni progresista”, lo vio abogar por los pobres, los cartoneros, las víctimas de trata y demás excluidos. Y destacó que, cuando fue electo Papa, aunque algunos pensaron que esos gestos de humildad, como por ejemplo seguir usando sus zapatos ortopédicos negros, “eran cosméticos”. “Francisco siguió abogando por los pobres, pero con más fuerza. Sobre todo a partir de Evangelii Gaudium, un documento que hizo que aquel obispo considerado antes conservador pasara a ser “el Papa comunista, pobrista, aliado de todos los populistas del planeta”, aseguró, con ironía.

“Permítanme una digresión”, agregó entonces. “ Nunca vi ni a Bergoglio ni a Francisco alineado con ninguna ideología, ni gobierno, ni dirigente político ”, destacó Grabois, al evocar que el Papa siempre estuvo abierto a recibir y a escuchar a la más amplia gama de personas: “Respetables damas y despreciadas prostitutas, ricos y pobres, ladrones y víctimas, drogadictos y doctores, políticos, sindicalistas, curas, monjas, casados, divorciados, solteros, homosexuales, transexuales… todos hijos de Dios”. “Esta apertura siempre le trajo complicaciones… como a Jesús”, subrayó. “Sobre todo cuando se mostraba abierto a los que por una razón u otra, legítima o ilegítimamente, eran considerados réprobos por los distintos establishments eclesiales, políticos, mediáticos y culturales”, agregó, al aludir a las polémicas que hubo en la madre patria. “Cuando se juntaba con unos, chillaban los otros, cuando se juntaba con los otros, chillaban unos”, evocó.

Grabois destacó que, pese a las resistencias, en estos diez años de pontificado el Papa se convirtió en “la voz de los pobres”, en “el abogado de los pobres y los pueblos pobres, el mejor abogado del mundo”. Y concluyó su ponencia, muy aplaudida, haciendo dos pedidos: el primero, que todos lean o vuelvan a leer la exhortación Evangeii Gaudium; y el segundo, “no dejar solos a los militantes sociales que sufrimos persecución por nuestra opción de vida ”.

El simposio concluyó, en efecto, con la proyección de un escalofriante video publicado en Tik tok en el que un exmilitar, en forma más que agresiva y directa, insulta y amenaza a Grabois. “Me llegó ayer y ya presenté una denuncia”, contó a La Nación el abogado y dirigente social, que no ocultó su preocupación por cómo se ha incrementado el clima de violencia en las últimas semanas en el país. “Sobre todo a raíz del resultado de las elecciones hay grupos violentos que multiplicaron las amenazas a mucha gente y al cardenal Czerny le impresionó mucho y por eso quiso mostrarlo. Pero no es algo que pasa sólo en la Argentina, es más, ahí es todo bastante más calmo, sino que en países como Honduras, México, Colombia o Brasil es moneda corriente la muerte de activistas sociales, ambientales y de derechos humanos”, precisó Grabois. El dirigente social prefirió no opinar sobre la efervescente coyuntura política actual de la Argentina y desestimó cualquier mensaje indirecto del Papa a Milei en su misiva al simposio, al destacar que Evangelii Gaudium fue escrita hace diez años y para todo el mundo.

