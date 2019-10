El Parlasur evitó tratar el informe Bachelet

Michelle Bachelet Fuente: Archivo

Una mayoría integrada por parlamentarios venezolanos que responden a Nicolás Maduro, apoyados por pares argentinos del Frente para la Victoria y algunos parlamentarios de Brasil y Uruguay, impidieron que el Parlasur tratara sobre tablas un proyecto que intentaba relacionar a ese organismo con el informe sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela en los últimos años realizado para la ONU por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

"Presenté un proyecto de resolución con el propósito de que el Parlasur haga suyo el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela", dijo a LA NACION la parlamentaria María Luisa Storani, del bloque de Cambiemos.

Y agregó: "En paralelo, el parlamentario venezolano Yul Jabour, que responde al gobierno de Nicolás Maduro, presentó una moción para impedir que se tratará mi proyecto y lo logró, con el apoyo de varios parlamentarios incluso con el voto del bloque de los diputados argentinos que responden al Frente para la Victoria".

En agosto, Storani no pudo lograr que se tratara su iniciativa y este lunes 30 propuso su tratamiento sobre tablas, lo que requiere una mayoría especial. La iniciativa no contó con los votos necesarios, como sí los tuvo la moción del parlamentario venezolano Jabour para impedirlo. Incluso se dio una particularidad: el proyecto de Storani, al no tener despacho de comisión, necesitaba para ser aprobado una mayoría especial, pero la Comisión de Derechos Humanos, que, como todas, debió reunirse antes del plenario, esta vez fue citada para después del mismo y el tratamiento no se pudo realizar antes de la sesión.

"Me sorprendió mucho esta actitud de los parlamentarios kirchneristas por lo que dice el candidato Alberto Fernández al respecto de Venezuela y porque distinguidos parlamentarios del Frente de Todos me dijeron que ellos estaban de acuerdo con mi propuesta. En todo caso podrían haber habilitado el debate, pero eso no ocurrió. La cuestión era ocultar la posición", subraya.

"No es así", respondió ante la consulta de LA NACION Oscar Laborde, presidente del bloque de parlamentarios del FPV-PJ. "No lo votamos porque antes debe pasar por la Comisión de Derechos Humanos, como todos los proyectos, y en esa comisión aún no hubo acuerdo", agrega.

Y agrega: "Hay muchos temas para tratar, como la libertad de Lula o la libertad de Milagro Sala, que tampoco tienen despacho de comisión como muchos proyectos que no se están pudiendo tratar". Sala, fue condenada a 13 años de prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión y a cuatro años de prisión por el ataque a dirigentes sociales.

El informe de la ONU, realizado por Bachelet y presentado en julio, detalla las detenciones arbitrarias, maltratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.