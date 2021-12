El picante debate entre José Antonio Kast y Gabriel Boric a 9 días del ballottage en Chile: “¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso?”

SANTIAGO DE CHILE.- Los candidatos al ballottage chileno José Antonio Kast y Gabriel Boric se enfrentaron hoy a su primer debate mano a mano de cara a las elecciones del 19 de diciembre, y protagonizaron un acalorado cruce radial.

Organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el intercambio entre el conservador Kast y el joven izquierdista duró más de dos horas, con interpelaciones constantes sobre los cambios que han introducido ambos candidatos a sus programas de gobierno, para sumar adeptos en la segunda vuelta electoral. También dispararon dardos referidos a asuntos personales.

Listo para debatir! Escucha en unos minutos el último encuentro radial organizado por @radiosdechile_ en todas sus radios asociadas.#DebateArchi pic.twitter.com/jDXG1FYq0n — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 10, 2021

”Nosotros tenemos una diferencia: cuando yo me equivoco pido perdón y soy capaz de enmendar mi posición”, dijo Boric, el candidato de la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista, acusado por Kast, referente del Partido Republicano, de avalar la violencia política.

”¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara”, replicó Kast, provocando la molestia de Boric, actual diputado. El candidato de 35 años -la edad mínima para presentarse a la Presidencia- exigió una retracción y señaló que no existe ninguna denuncia de abuso en su contra.

“Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como este para un tema del que no tienes idea”, afirmó Boric.

Debido al tono al que estaba llegando la interpelación, el moderador decidió intervenir: “¿Le podemos cortar los micrófonos a los candidatos, por favor? Esto no es una conversación de café, es un debate y hay que respetar a los auditores que están del otro lado del receptor”, exigió.

Más adelante en el debate, Kast -abogado, de 55 años- le pidió irónicas disculpas a su contrincante por hablar de “abuso” y no de “acoso”.

Cambios de postura

Kast aprovechó la oportunidad para aclarar su cambio de postura respecto de la anulación del Ministerio de la Mujer chileno. “Si hay algo que a nosotros nos interesa precisamente es resguardar y proteger los derechos de la mujer. Nosotros lo que buscábamos era terminar con cualquier tipo de discriminación, quedó bastante más claro en el plan de gobierno. Esto se mezcla con la idea que teníamos inicialmente errada de fusionar el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio del Desarrollo Social, se malentendió y lo que buscamos es más derechos, protección y recursos para las mujeres, entendíamos que fusionando eso se lograba, hoy hemos entendido que esto fue un error. Pedimos disculpas por eso”.

Tuvimos un gran debate y tenemos a la mejor dupla recorriendo de sur a norte. Chile es un país extraordinario, sigamos nuestra campaña con alegría y fuerza. Vamos a ganar! pic.twitter.com/Fa04vvr8m5 — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 10, 2021

Boric también hizo referencia al freno de mano que pusieron desde Apruebo Dignidad al avance sobre un mayor impuesto a los ricos y la intención de eliminar una serie de exenciones que benefician a los segmentos de mayores ingresos.

“Vamos a reducir la expectativa de recaudación que nosotros habíamos planteado en un primer momento, pero además de comprometernos con la convergencia fiscal, que en este gobierno definitivamente se descuadró. Por tanto, una de las cosas que vamos respetar es el Presupuesto que se aprobó en el Parlamento del próximo año”, dijo el candidato de izquierda.

Otro momento tenso que tuvo repercusión en las redes sociales fue el de la defensa que realizó Kast sobre su propuesta de arrestar a personas en lugares distintos a las cárceles como “estado de excepción”, en los casos que implican alteraciones públicas.

Boric y Kast se disputarán la Presidencia de Chile en diez días

Consultado sobre si esos espacios carcelarios serían similares a los que usó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para detener a opositores, Kast contestó: “Así es”.

El conservador e hijo de un alemán que estuvo afiliado al partido nazi defendió también su propuesta de construir una zanja en la frontera norte de Chile para evitar el paso de migrantes irregulares: “El sentido es conducir a las personas a un paso habilitado, donde hasta el día de hoy sigue habiendo tráfico de drogas y contrabando de vehículos, porque esto sigue siendo una meseta”. El candidato adelantó que la iniciativa implicaría un desembolso de diez millones de dólares.

Por su parte, Boric afirmó: “Jamás he planteado modificar la bandera de la que me siento orgulloso ni el himno patrio. Lo único que cambiaría es el lema del escudo, de ‘Por la razón o la fuerza’ a ‘Por la fuerza de la razón’”.

Más de 15 millones de chilenos definirán el domingo19 al sucesor del conservador Sebastián Piñera. Kast ganó la primera vuelta del 21 de noviembre con el 27,9% de los votos, frente a los 25,8% que obtuvo Boric, que ahora lidera los sondeos. Los candidatos se medirán en un último debate, televisado, el lunes a las 20.

Agencia AFP