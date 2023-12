escuchar

A los mensajes de los detractores del megadecreto que publicó este jueves el presidente Javier Milei en el Boletín Oficial se sumaron por la mañana duras expresiones que llegaron desde el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires. En el órgano que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner, y que se mantenía en silencio desde que el libertario se impuso en el balotaje y derrotó al entonces oficialismo encabezado por Sergio Massa, consideraron que el paquete de medidas de Milei es inconstitucional y que el Presidente se arroga facultades propias del Congreso. Entonces rechazaron todos los puntos del plan de la Casa Rosada y convocaron a que también lo hagan otros sectores.

En primer término desde el partido bonaerense entendieron que Milei encaró los desafíos que tiene por delante ”de la peor forma”, es decir, de manera “inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso”. Consideraron en ese sentido que el mandatario pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental “que no tiene una sola coma de novedoso” y a eso sumaron: “No por casualidad los personajes de la foto son los mismos que llevaron a la Argentina al desastre con los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri”.

• Comunicado del Partido Justicialista de la PBA pic.twitter.com/nkNca35Bbe — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) December 21, 2023

Siempre en duros términos, desde el órgano que lidera Máximo Kirchner marcaron que este decreto de necesidad y urgencia “agrava todos los problemas que dice buscar resolver” y justificaron: “La pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo, la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional, la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”.

Asimismo dijeron que así podían seguir con cada una de las medidas que se tomaron en el marco de este paquete que fue ideado para Patricia Bullrich por el extitular del Banco Central durante parte del macrismo Federico Sturzenegger, cuando la ministra de Seguridad era candidata, y que fue luego compartido con los equipos libertarios.

Convencidos de que el resultado de la aplicación de estas decisiones no va a ser distinto al que tuvo la Argentina cada vez que experimentó este tipo de “recetas fracasadas”, desde el PJ de la Provincia repararon en que la sociedad lo eligió como presidente a Milei y en que “esa decisión debe ser respetada en el marco de las reglas democráticas”, aunque señalaron: “Pero su mandato es tan legítimo como el del Congreso de la Nación y la plena vigencia de la Constitución Nacional”.

Al respecto de esto último, plantearon que el Presidente “se arroga facultades propias del Congreso y que, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ‘sujetan a quienes las formulen, consientan o firmen la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria ’”.

Tras esa serie de arremetidas contra la decisión oficial fue que marcaron: “Desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazamos tanto el decreto como el contenido de estas medidas que vienen a desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo”.

Dijeron entonces estar “profundamente comprometidos” a actuar con responsabilidad para acompañar a la “multitud” que se movilizó el 20 de diciembre en defensa del sistema republicano, y de cada sector social y político de la Argentina.

Para cerrar, desde el espacio que responde a Kirchner -pese a que su liderazgo tras la derrota en las elecciones es cuestionado por distintos sectores, pero sobre todo por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray- indicaron: “Convocamos a todos los actores y sectores de nuestra vida política y social, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los empresarios y representantes de las Pymes, a los movimientos sociales y a los bloques en el Congreso a rechazar las medidas propuestas por el presidente Milei y a trabajar en conjunto de cara a la sociedad con la responsabilidad necesaria que el tiempo histórico y nuestro pueblo nos demanda”.

