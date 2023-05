El PJ santafesino no competirá en las elecciones como Frente de Todos para tomar distancia de Alberto Fernández

escuchar

ROSARIO.-En medio de la crisis que atraviesa al Frente de Todos (FdT), en Santa Fe el peronismo esquivará ir a los próximos comicios con esa la sigla FdT. La razón es que en el PJ santafesino intentarán llegar a la ansiada unidad y la alianza que llevó a Alberto Fernández a la presidencia en este momento genera más rispideces que consensos. En este punto hay una mirada mayoritaria dentro del peronismo.

Frente a la fecha límite del 12 de mayo para inscribir a los precandidatos, en el peronismo de Santa Fe aún restan definiciones clave: la principal es si el senador nacional Marcelo Lewandowski será el candidato a suceder a Omar Perotti, y se transformará en el postulante fuerte de ese espacio, como indican las encuestas que lo dan como el alfil peronista con mayor intención de voto. Pero las negociaciones entre Lewandowski y Perotti no están en el mejor momento, según confiaron fuentes del PJ.

El senador Marcelo Lewandowski sería el candidato a gobernador del PJ en Santa Fe Marcelo Manera - LA NACION

El peronismo busca alejarse lo más posible de la crisis del gobierno nacional y enfocarse en los problemas territoriales, dentro de los límites de Santa Fe, donde la disputa con Carolina Losada, candidata de Unidos por Santa Fe, una alianza amplia que reúne a Pro, UCR y el socialismo, será ardua.

Lewandowski aún no dio el “sí”, porque espera –según fuentes cercanas al senador nacional- contar con el respaldo absoluto del gobernador Perotti, quien, si no ocurren cambios de último momento, encabezaría la lista de diputados provinciales, con el objetivo final de ser el presidente de la Legislatura provincial, un lugar preciado por la caja que se maneja. La conformación de la nómina de legisladores es clave en las conversaciones. Porque es el refugio si no se logra una victoria.

Perotti tiene un candidato propio, como es el diputado nacional Roberto Mirabella, que desde hace tiempo busca tener incidencia en los medios de prensa para lograr cambiar el alto grado de desconocimiento que los santafesinos tienen sobre él. Si se cierra un acuerdo entre Perotti y Lewandowski, como ocurrió en 2021, Mirabella resignará sus pretensiones de suceder a su amigo rafaelino.

Lewandowski mantiene desde hace tiempo, por lo menos seis meses, conversaciones con Cristina Fernández y con el ministro de Economía Sergio Massa. Fue la vicepresidenta la que se volcó por Lewandowski en 2021 y dejó a un costado al actual jefe de Gabinete Agustín Rossi, que en ese momento perdió la interna y contó con el respaldo del presidente Alberto Fernádnez. Luego de que el candidato de Cristina quedara segundo en las generales, después de Losada, las conversaciones con la vicepresidenta continuaron. También se sumó a su agenda Massa, que en las últimas semanas repitió en charlas con el legislador que “lo quiere como gobernador en Santa Fe”.

El domingo pasado Lewandowski recorrió el Tren Museo Itinerante de Trenes Argentinos Capital Humano (TACH), que paró en Cañada de Gómez, con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, un hombre del riñón de Massa, quien suena como posible candidato a intendente en Rosario.

Después de que el lunes pasado se lanzara al ruedo electoral Carolina Losada como precandidata a gobernadora por la alianza Unidos por Santa Fe, el peronismo está en la cuenta regresiva. Ya hay otros postulantes en el ruedo desde hace un tiempo, como Leandro Busatto, dirigente cercano a Rossi, y el camporista Marcos Cleri. Pero ambos precandidatos no tienen por ahora un volumen electoral para competir con Losada. Es distinto cuando aparece el nombre del exrelator de Fútbol para Todos.

Carolina Losada, senadora de Juntos por el Cambio por Santa Fé Captura

La esperanza del peronismo es que Lewandowski defina ser candidato y que Perotti respalde su estrategia, lo que le daría mayores chances ante una elección complicada. Pero el gobernador, según fuentes cercanas al senador nacional, tensa la cuerda hasta último momento. El límite es el próximo sábado. Lo que faltan pulir son las condiciones del acuerdo, apuntaron fuentes del PJ. “Perotti es un hombre duro para acordar”, plantean.

“Los presidentes comunales e intendentes están en su mayoría encolumnados con el Gallego”, como lo apodan a Lewandowski, indican en el peronismo, que agregan: el senador nacional tiene los votos y Perotti la chequera para la campaña. Ese es el dilema a resolver.

El bastión más importante del senador nacional es la ciudad de Rosario, donde venció en 2021 a Losada, que se impuso a nivel provincial. En Rosario el peronismo está embarcado en un experimento que genera expectativas dentro del partido, que es la alianza de Roberto Sukerman, exjefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, con Juan Monteverde del partido de izquierda Ciudad Futura. En la PASO la contienda entre ambos dirigentes definirá el candidato a suceder a Pablo Javkin, quien irá por la reelección. En el peronismo prevén que la disputa interna generará un escenario competitivo, que la figura de Lewandowski también podría ayudar. En sectores del peronismo ironizan que el mejor candidato que tiene el gobernador en Rosario es Javkin.