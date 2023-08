escuchar

El humorista Dady Brieva dejó frases polémicas respecto del contexto socioeconómico de Argentina tras ser entrevistado en un programa uruguayo. “Está complicado allá”, le comentó el presentador de Algo Contigo, Luis Alberto Carballo. “Muy”, le respondió el humorista, pero aclaró: “No me mueve la aguja a mí. Yo estoy bien; es literal, yo estoy bien económicamente”.

Enseguida, el conductor le replicó: “Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre”. “Por eso te digo. Van a ir a elecciones, como van a ir ustedes el año que viene, y elegirán”, le contestó Brieva. Carballo se mantuvo en silencio, una ausencia de sonido que solo se vio interrumpida cuando el humorista volvió a hablar: “¿Y? ¿Qué querés que haga yo? No soy ministro de Economía”.

El particular comentario de Dady Brieva tras la derrota del kirchnerismo en las PASO

El presentador uruguayo le recordó que él tiene un programa, Peronismo para todos, que es político y al que asisten regularmente militantes. “Porque vos me decís ‘yo estoy bien’, ¿y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien’”, volvió a la carga el conductor del programa que se transmite por Canal 4 de Uruguay. A lo que Brieva le dijo: “Yo no sé lo que va a pasar, pasará lo que tenga que pasar. A mí no me puede reclamar nada la gente porque yo soy un cómico”.

“¿Pero hay un mea culpa?”, le preguntó Carballo. “Vos ¿qué querés que yo te diga? Querés que te diga que estoy arrepentido, que hago un mea culpa”, le contestó el humorista y replicó, sobre su programa: “Es para los de caza y pesca. Peronismo para todos ¿para quién es?, para los peronistas…”.

No es la primera vez que Brieva tiene manifestaciones que generan polémica a su alrededor. El domingo de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), durante la cobertura de C5N, donde trabaja, el humorista ingresó en el postsufragio. “Ya avisándole a la gente que el próximo domingo se va a llamar ‘Libertad para todos’ en vez de Peronismo para todos”, fue lo primero que dijo en tono de broma tras el triunfo de Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA).

Y luego, acotó, tras la derrota de Unión por la Patria: “Nos dijeron [por los directivos del canal]: nada de cara de culo, a ponerse a contar chistes. Así que ahora, vamos a fingir demencia”, expresó.

LA NACION