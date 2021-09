El Presidente almorzaba con Mario Ishii mientras se desataban las renuncias

Mario Ishii, intendente de José C. Paz, compartió con el presidente Alberto Fernández los instantes en que se desencadenaban en tropa las presentaciones de renuncias de ministros y funcionarios kirchneristas. Ishii recibió en su casa a Fernández hoy, almorzaron juntos y se despidieron con la crisis interna del Gobierno ya desatada.

El almuerzo surgió tras una charla telefónica, que derivó en el encuentro personal. Ishii se recupera tras estar internado en grave estado por coronavirus. El vínculo del intendente con el Presidente se remonta a la presidencia de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández ejercía el cargo de jefe de Gabinete. Ishii se define como “nestorista” y se considera sin jefe político desde el fallecimiento del expresidente, en 2010.

Hoy recibí en el @MuniJoseCPaz al presidente @alferdez, con quién recorrimos el distrito y dialogamos sobre la actualidad. Siempre es grato contar con su presencia en el municipio y continuar trabajando codo a codo. pic.twitter.com/qenfmMGKRZ — Mario Ishii (@ishiiargentina) September 15, 2021

El menú fue “unos churrascos”, según pudo saber LA NACION. Y en la charla política se habló de puntos que no funcionaron. Las noticias sobre las renuncias se empezaron a conocer con Fernández en José C. Paz y dialogando con Ishii, el único intendente del Frente de Todos que habilitó internas en su distrito y se diferenció, así, de la estrategia general de permitir una sola lista en cada municipio propio.

La reunión quedó retratada en una foto que el propio Ishii hizo pública a través de su cuenta de Twitter. Fernández fue a la casa del intendente de José C. Paz tras el acto que encabezó con Guzmán en la Casa Rosada. En paralelo a su comida con Ishii, se desataba el cimbronazo interno de su gobierno. Aunque es un viejo zorro de la política, el intendente de José C. Paz no le dio consejos al jefe del Estado.