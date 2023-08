escuchar

Ocho días después de las elecciones primarias, en las que Unión por la Patria terminó tercero, el presidente Alberto Fernández continúa con el silencio mediático que se autoimpuso desde la noche misma de la derrota electoral. Además, redujo su agenda pública y practicamente no apareció en los turbulentos días que le siguieron a las PASO, con devaluación del peso y escalada del dólar.

El Presidente pasó unos días en la quinta presidencial de Chapadmalal con su familia y su hermano Pablo Galíndez, según pudo saber LA NACION. Regresará hoy a Olivos. En su entorno suben la guardia cuando la consulta gira en torno a su actividad, que ya lleva más de una semana sin agenda pública, más allá de algunos (pocos) eventos puntuales, como su viaje a la asunción de Santiago Peña como presidente de Paraguay, entre el lunes por la tarde y el martes, única actividad oficializada en siete días.

“Levantamos muchas actividades que estaban agendadas, porque el Presidente no puede hacer cualquier cosa en este contexto. Pero el Presidente está activo, habla con todos, y lo va a seguir haciendo”, comentaron en el entorno de Fernández, que luego de “felicitar” a Sergio Massa y Axel Kicillof por sus performances electorales en las PASO sólo apareció en las redes sociales para revalorizar, el jueves último, el trabajo de los científicos del Conicet, entidad que “un candidato” quiere “destruir”, en elíptica pero obvia referencia al diputado libertario Javier Milei.

Por primera vez, Argentina presentó una empresa biotecnológica para desarrollar productos para tratar pacientes con cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias.



Hay un candidato que quiere destruir el @ciencia_ar y el @CONICETDialoga, pero sus resultados son un orgullo 🇦🇷 pic.twitter.com/TKeZv6a6OP — Alberto Fernández (@alferdez) August 17, 2023

“Hemos oído la voz de nuestro pueblo. Ahora empieza la verdadera campaña en favor de la democracia y los derechos de la gente. Vamos a continuar unidos, defendiendo la patria y el trabajo, cuidando los derechos de la gente”, escribió el Presidente en la red social X (ex twitter) el domingo 13 de agosto.

Un día después, viajó a Paraguay con el canciller Santiago Cafiero, en un viaje que en Cancillería calificaron de “protocolar”, y que incluyó una cena con el mandatario saliente, Mario Abdo.

A su regreso, el Presidente combinó -siempre con nulo perfil- la Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos, desde donde sostuvo -afirmaron cerca suyo-constantes comunicaciones con el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, referidas al viaje de Massa a Washington para entrevistarse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante la semana, agregaron las fuentes oficiales, estuvo con el titular del Banco Central, Miguel Angel Pesce, monitoreando la suba irrefrenable del dólar y la búsqueda desesperada de divisas para fortalecer las reservas. El miércoles, jornada en la que estuvo en Balcarce 50 mientras se firmaba el convenio para la realización del mundial de pelota vasca (estaba previsto que participara pero no lo hizo), el Presidente se vio con el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos (con protagonismo en la campaña de Massa), la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y su portavoz, Gabriela Cerruti. También almorzó con el ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, y “habla con intendentes y gobernadores”, agregaron desde el entorno presidencial.

El jueves pasado, el Presidente dedicó varios tuits para elogiar la actividad del Conicet, en especial al investigador Gabriel Rabinovich, “y a las y los científicos que día tras día mejoran la vida de la gente”. Acompañó sus palabras con la foto de un abrazo compartido con Rabinovich, aunque el encuentro se realizó en febrero pasado en Casa Rosada.

En su agenda, aseguran fuentes oficiales, figura un viaje a Neuquén, el miércoles próximo para una entrega de viviendas. Y el viernes, está prevista su presencia en la ampliación de la Universidad de Agronomía en Santa Rosa, La Pampa, que se postergó la semana pasada por motivos climáticos.

“El Presidente trabaja permanentemente, se encuentra en sus recorridas con los argentinos y argentinas, escucha todas las voces (...) junto al ministro de Economía están trabajando desde el lunes mismo en los temas de gestión general, saben que hubo que hacer una corrección de precio del dólar”, dijo Cerruti el jueves en la conferencia de prensa matinal en Casa Rosada. En relación a la elección, Cerruti dijo que “hay dos opciones que representan lo mismo, tenemos que trabajar mucho y de acá a octubre para ser capaces de representar a quienes quieren un país diferente”, sostuvo.

Ausente de la campaña y blanco de críticas

Más allá de las explicaciones oficiales, la ausencia del Presidente en la campaña electoral es evidente, y tampoco se lo espera en las próximas semanas. “Está con otro rol, defendiendo la gestión y apoyando a los candidatos”, agregan desde Presidencia, aunque las críticas por su silencio ya comienzan a aparecer.

Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto de Smata, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner y candidato a diputado por Unión por la Patria, pidió “medidas concretas” del Poder Ejecutivo y mayor dureza con los empresarios. “Néstor Kirchner decía que en los momentos de desigualdad social no podés ser políticamente correcto, y al Presidente le faltó rebelarse contra los poderes económicos (…) hace dos meses que no lo veo por ningún lado”, dijo el sindicalista. “El Presidente tiene que ocupar su lugar, tomar medidas él, llevarse la marca, para darle un poco de aire al candidato, que no puede ser candidato, ministro y Presidente a la vez”, dijo Manrique el viernes, en radio 10.

A modo de defensa, el jefe de gabinete Agustín Rossi afirmó hoy que el Presidente se ocupa “de la gestión”. “A veces escucho a algunos, que inclusive me preguntan en algún reportaje periodístico decir ¿y el presidente? Las reuniones de gestión, las veces que el presidente se reúne con Sergio Massa o las veces que yo cruzo la puerta que divide mi despacho como jefe de Gabinete para hablar con el presidente no aparecen en ninguna agenda porque son reuniones que tienen que ver con lo diario, con lo cotidiano”, dijo Rossi, también a radio 10. “Claramente yo veo, y esto para tranquilidad de los argentinos, un presidente enfocado y dedicado fundamentalmente a la gestión, que fue el compromiso que hizo cuando asumió o descartó esa posibilidad de hacer uso de la facultad constitucional que le permitía ser candidato a las elecciones”, culminó el jefe de gabinete.