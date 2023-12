escuchar

Luis Arce, el presidente de Bolivia, dijo a medios de su país en una conferencia de prensa que las medidas económicas que anunció el nuevo gobierno de Javier Milei pueden afectar a los países vecinos y llamó a los bolivianos a cuidar la “estabilidad de la economía” de la nación andina.

“Hay que parar las orejas con las medidas del gobierno argentino. No es lo que uno hubiera esperado. El discurso de campaña era uno, pero se están tomando medidas adicionales que pueden afectar a los países vecinos y nosotros no estamos exentos. Hay que estar atentos para tomar medidas que defiendan nuestra economía”, alertó el jefe de Estado, perteneciente al Movimiento al Socialismo (MAS), que eligió no asistir a la asunción del ganador del balotaje presidencial de noviembre.

Arce eligió no asistir a la asunción de Milei el domingo AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION - AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION

Previamente, Arce se había expresado con cordialidad a la hora de felicitar al nuevo presidente una vez que se consumó su victoria sobre Sergio Massa: “El Estado Plurinacional de Bolivia siempre será respetuoso de la voluntad democrática de nuestros pueblos. Deseamos prosperidad al hermano pueblo de Argentina y éxitos a su presidente electo, Javier Milei. Trabajaremos para que las relaciones entre nuestros pueblos sigan firmes como hasta ahora, con base en la hermandad, complementariedad y respeto mutuo”.

Menos conciliador fue el exmandatario Evo Morales, que poco después del triunfo dedicó un mensaje combativo: “Nunca vamos a desear éxito al fascismo, ultraderechismo y neoliberalismo que insulta al Hermano Papa de los pobres, ofrece la venta de órganos y agrede a pueblos hermanos como China, Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua para apoyar al sionismo genocida y al imperialismo yanqui desde América Latina”.

Morales, quien se postulará a la presidencia de Bolivia para las elecciones de 2025, criticó al presidente argentino electo en un posteo que realizó en su cuenta de X. Si bien expresó el respeto a la voluntad de los argentinos que votaron a Milei, Morales consideró que el movimiento que representa continúa en la lucha contra la ultraderecha.

Nunca vamos a desear éxito al fascismo, ultraderechismo y neoliberalismo que insulta al Hermano Papa de los pobres @Pontifex_es, ofrece la venta de órganos y agrede a pueblos hermanos como China, Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua para apoyar al sionismo genocida y al… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 21, 2023

“Respetamos la decisión democrática del hermano pueblo argentino. Pero como MAS-IPSP, la organización política indígena y popular más grande de la historia de Bolivia, nos mantenemos firmes en la lucha ideológica contra la ultraderecha. Nunca claudicaremos nuestros principios ante los aliados de los que enviaron armamento para sostener al gobierno de facto de Jeanine Añez”, cerró.

En tanto, el saliente embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, dio por terminada su misión en ese país y, en medio de un acto a principios de diciembre donde el gobierno local le otorgó una distinción, anunció que iniciará la etapa de “resistencia” hacia la nueva administración: “Termina un periodo para nosotros y se abre un periodo nuevo para seguir trabajando y estrechando ese vínculo con Bolivia”.

Ariel Basteiro, embajador de Argentina en Bolivia, y la canciller Celinda Sosa

El mundo mira a Bolivia como un proyecto político superador. El pueblo va a tener resistir frente a un gobierno negacionista en cuanto al tema de los Derechos Humanos, que pretende terminar con leyes protectoras del trabajo y que va a aplicar un proyecto económico neoliberal, con privatizaciones y achicamiento del Estado. Habrá resistencia y en esa resistencia seguramente me encontrarán. Así que, más allá de cambiar el traje por la campera, por la chaqueta, en la lucha que seguramente demos en la calle, sabremos reconocer el acompañamiento de los compañeros del MAS y del movimiento político y sociales que hay aquí en Bolivia”, aseguró Basteiro, que recibió la condecoración “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, en el grado de Gran Cruz, por parte de la canciller boliviana interina de Bolivia, María Nela Prada, en representación de la presidencia.

LA NACION