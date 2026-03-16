Javier Milei llega a Córdoba y se muestra con Manuel Adorni en señal de apoyo

CÓRDOBA.-En un ambiente político complicado para el Gobierno por las revelaciones del caso $LIBRA, la polémica por los viajes de Manuel Adorni y las acusaciones cruzadas de internas libertarias, el presidente Javier Milei llegó de nuevo a Córdoba para disertar ante empresarios.

Llegó alrededor de las 12:30 acompañado por Adorni, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Será la primera vez que todos aparecerán junto al jefe de Gabinete desde el regreso de la Argentina Week, en Nueva York, lo que es una clara señal de apoyo político. Hasta ahora habían sido los mensajes por redes sociales de los integrantes del gabinete bajándole el tono a la polémica.

Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, una institución que apoya sus medidas y a la que llega por tercera vez desde que asumió. No realizó ninguna actividad fuera de esta presentación. Pasó del Aeropuerto Taravella a la Bolsa (que está a cinco minutos) e inmediatamente después de terminar, regresó a la Ciudad de Buenos Aires.

Apuesta a Córdoba

Dijeron presente, como es habitual, todos los diputados nacionales libertarios encabezados por Gabriel Bornoroni; los senadores Luis Juez (con su hermano Daniel, legislador provincial) y Carmen Álvarez Rivero y el ex diputado (quien hace unos días lanzó su candidatura a gobernador) Rodrigo de Loredo.

Dos meses atrás había sido la última visita de Milei a este distrito; participó del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en el que fue su bautismo en fiestas populares masivas. Cantó con El Chaqueño Palavecino y agradeció a Córdoba por haberlo “hecho presidente”. Unas semanas antes, en la ciudad capital había iniciado su “tour de la gratitud”.

De ese contexto se desprende que el año próximo, cuando se elige gobernador, el libertario apostará fuerte en esta provincia. Por ahora, todo indica que el candidato sería Bornoroni, “un puro” como les gusta definir a La Libertad Avanza. Claro que en la lista están también anotados Juez y De Loredo.

Elogios de Tagle

Además de Milei habló el titular de la Bolsa, Manuel Tagle, quien volvió a destacar su “valentía”. Apenas subió él al escenario, afirmó “hay un chorro de aire muy frío acá, aviso porque hay que cuidarlo a Javier”.

Ratificó que el Presidente “se siente muy cómodo” en el ambiente de la institución. Tagle calificó de “las espadas más filosas” que tiene Milei para cumplir con sus objetivos a Karina Milei, Martín Menem y Adorni, todos sentados en la misma mesa frente al escenario.

El empresario se deshizo en elogios a la gestión libertaria, aunque admitió un “amesetamiento” de la baja de la inflación, pero lo atribuyó a un “gradualismo racional” del Presidente.

“Ha caído el consumo, un síntoma de que la estabilidad se afianza. Hay consumo online, los consumidores no tienen apuro por comprar y los empresarios ya no acumulan stock”, añadió Tagle. También calificó de “interesante” el proceso de apertura económica “porque los consumidores dejamos de subsidiar a los empresarios”. Finalizó su presentación cuando le indicaron que el Presidente estaba listo para comenzar.

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