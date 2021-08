Alberto Fernández se presentó en la Justicia por el festejo en Olivos y ofreció una donación al Instituto Malbrán

Alberto Fernández se presentó hoy, sin abogado, en la causa en la que está denunciado por haber violado la cuarentena, el año pasado, con el festejo de cumpleaños de la primera dama en la quinta de Olivos. Pidió ser sobreseído y que se cierre la causa en su contra.

Para que el juez Sebastián Casanello ponga fin al proceso penal, Fernández ofreció donarle al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante cuatro meses como “reparación” al daño causado por su conducta.

El objeto de la presentación de esta tarde del Presidente fue “plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado”, relataron en el Gobierno. En la Casa Rosada argumentaron siempre que la participación de Fernández en el cumpleaños no generó daño alguno.

“Soy profesor de derecho penal. Por ahora, para decir lo que dije, no necesito un abogado”, afirmó el Presidente en su círculo íntimo para explicar por qué no se presentó con un defensor. Gregorio Dalbón, que lo representó en otras causas, finalmente no fue designado en este expediente. La semana pasada, Dalbón dijo que el fiscal del caso, Ramiro González, es “un coimero” y que el juez de la causa, Casanello, le importaba “un huevo”.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

Fue en el juzgado de Casanello donde Fernández presentó hoy su escrito, al que accedió LA NACION, en el que pidió ser sobreseído. El Presidente interpuso una “excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad”. Según él, su conducta no encuadra en ningún delito penal. Por eso, solicitó que la causa se cierre. “Declarando en consecuencia que el proceso no afecta mi buen nombre y honor de que gozo”, escribió el Presidente.

Como alternativa, por si el juez no hace lugar a su planteo, Fernández ofreció una “reparación integral del perjuicio”. Para eso, solicitó que el juez le diera intervención a “la otra parte” (en este caso no hay otra que no sea el fiscal, que representa a la sociedad) y luego lo sobresea.

“Propongo donar al Instituto Malbrán el equivalente a la mitad de mi salario como presidente, durante cuatro meses en forma consecutiva”, escribió el Presidente. Fuentes oficiales informaron que el sueldo de Fernández es de 315.259 pesos en mano.

Como tercera opción, en caso de que ninguna de estas vías prospere, Fernández hizo “reserva de recurrir en casación”; es decir, adelantó que peleará en instancias superiores un eventual resultado adverso en esta causa.

Los argumentos de Fernández

Entre los argumentos que el Presidente esgrimió en su defensa, uno fue que los hechos por los que fue denunciado “tuvieron lugar en la órbita de la intimidad familiar”.

“Nunca fue motivo del encuentro propagar de ningún modo la pandemia que nos acosa, y mucho menos poner en peligro la salud pública, en general, ni poner en peligro el estado de bienestar de ninguno de los presentes, terceros o el mío propio”, afirmó.

Pese a que en las fotos y videos se advierte que los presentes en el cumpleaños no cumplieron con la obligación de usar barbijos ni con el distanciamiento social, dijo: “Es necesario aclarar que de ninguna manera se relajaron, evitaron u omitieron las medidas de cuidado de rigor. Y que en ningún caso se concretó el contagio propio, de los presentes, o de terceros”.

El juez Sebastián Casanello es quien deberá responder el planteo de Alberto Fernández Ricardo Pristupluk - Archivo

Para lograr el cierre de la causa, el Presidente aludió a que, al no haber existido contagios, el caso debería cerrarse en virtud del principio de “insignificancia”.

“Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración del S.S. la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material, y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada”, escribió.

La referencia al Vacunatorio VIP

Fernández usó como elemento de defensa el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti que dispuso el archivo de parte de la causa del vacunatorio VIP. La parte del fallo que citó el Presidente dice: “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia pena”.

