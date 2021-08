El Presidente habló de la deuda: “No está cerrado el acuerdo con el FMI”

El presidente Alberto Fernández se refirió hoy a la crisis económica en el país y sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que por el momento “no está cerrado el acuerdo” y ratificó que “no va a firmar algo que dañe a los argentinos”.

Desde el Centro Cultural Kirchner, en diálogo con Radio 10, el mandatario hizo referencia a las negociaciones que llevan adelante desde el Gobierno y aseveró: “Nosotros seguimos discutiendo con el Fondo, tenemos toda la voluntad de encontrar un acuerdo. Pero sé que cuando yo o Martín (Guzmán) firmemos, ese acuerdo compromete a muchas generaciones. Lo que no voy a hacer es algo que comprometa a los argentinos en los años venideros”.

En relación con los avances en la negociación, sostuvo: “Vamos bien; no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo)”. Sin embargo, insistió: “Yo podría firmar hoy y mi gobierno no tendría que pagar nada, porque tengo un tiempo de espera que a mí me liberaría. Pero para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que el Fondo hoy está cobrando y los plazos en los que quiere recuperar ese crédito”.

Seguidamente, cargó contra el gobierno del expresidente Mauricio Macri por haber contraído la deuda con la entidad de crédito internacional. “Macri endeudó a la Argentina por encima de sus posibilidades. El crédito que recibió de US$57 mil millones es superior al que el Fondo destinó para socorrer al mundo por la pandemia”, sostuvo.

“Además de la tasa de interés por la que se endeudó Macri, que es el triple de la que habitualmente cobra, yo le planteo al Fondo que debemos extender el plazo. Ese debate se lo planteé ya a John Kerry y a Kristalina Georgieva, porque si vos ganás tiempo es dinero que dejás de pagar y podés invertir”, siguió el Presidente y cerró: “A mí los que me apuran por firmar el acuerdo lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos, así legitimo lo que hicieron”.

LA NACION

Temas Política