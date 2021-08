Qué dijo Alberto Fernández cuando le preguntaron si Fabiola Yáñez estaba embarazada

El presidente Alberto Fernández fue consultado hoy sobre el posible embarazo de su pareja Fabiola Yañez, pero prefirió esquivar el tema y dejar la incógnita abierta. Si bien no pronunció un “no” rotundo como para dar por terminado el caso y despejar las dudas al respecto, sí dijo: “No sabemos, esperemos, esperemos”.

Tras hablar de diferentes temas de actualidad en una entrevista con Radio 10, como el de la docente suspendida por haber increpado a un alumno que había criticado al kirchnerismo, el Presidente fue consultado por su posible paternidad.

Pablo Duggan lo introdujo en el tema con el siguiente comentario: “Fui papa hace dos meses, y ser padre a esta edad, ya de grande, es una experiencia maravillosa, pero a veces no se duerme… ¿Usted, está preparado?”.

El presidente tomó el guante y dijo: “Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duerno. No hace falta que alguien más viva en la casa para que no duerma”.

Duggan entonces le insistió: “¿Pero hay alguna novedad por ahí?”. A lo que Fernández contestó: “No sabemos, esperemos, esperemos”.

Noticia en desarrollo

LA NACION