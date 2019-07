El proteccionismo animal busca su banca en el Congreso

En la provincia de Santa Fe hay dos precandidatos a diputados nacionales que centaron su campaña en la defensa de los animales

María Paula Etcheberry 18 de julio de 2019

Perros y gatos abandonados. Animales heridos, y con problemas de salud en busca de un hogar. Las redes sociales multiplicaron las iniciativas de rescate de animales. Y ahora el proteccionismo animal también llegó a las listas de precandidatos a diputados nacionales. En la provincia de Santa Fe, compiten por obtener su lugar en el Congreso las listas "Por los animales", del Frente NOS, y "Lealtad Animal" del Partido Autonomista. Ambos frentes irán a una interna en las PASO con varias listas.

"Gracias a mí pueden subir los animales al Subte en Buenos Aires", explica Verónica López Nordio, presidenta de la ONG Protectora Rosario y segunda en la lista que pertenece al Frente NOS, que encabeza Juan José Gómez Centurión a nivel nacional. "En Rosario ya se había reformado la ordenanza. Nos consultaron algunos legisladores de CABA y ahí se aprobó en la legislatura porteña", completa. Hace ya más de una década que Verónica y su ONG participan como asesores en la comisión de Ecología del Concejo Municipal rosarino.

La boleta del Frente NOS

"Los que conformamos la lista somos todos activistas. Queremos hacer una reforma en el código civil, porque para la ley argentina los animales son objetos y no sujetos de derecho", agrega. También, destaca que la lista se sobrepone a las diferencias políticas: "Este espacio que es chico [refiriéndose a NOS] nos facilitó el lugar. No importa si es Cristina sí, Macri no, pañuelo verde o pañuelo celeste".

"La mayoría de los que estamos en la lista somos proteccionistas independientes. Nos conocimos rescatando animales. Me comprometí recién en ir a buscar un perro y dejarlo en tránsito", afirma Mariana Hauatti, quien integra la lista del Partido Autonomista, espacio que tiene a José Antonio Romero Feris como principal referente en el ámbito nacional. Al igual que sus pares de la otra lista de proteccionistas, también quiere que los animales sean reconocidos como sujetos de derecho por la ley argentina.

La boleta del PAN

"Cuando rescatamos a un perro, sabemos que estamos nosotros solos. Los animales no tienen a nadie, nos tienen solo a nosotros", explica Hauatti. Trabaja en Dignidad Animal, una ONG que rescata animales en la localidad de Santo Tomé.

López Nordio coincide: "La problemática de los animales es grave, porque los vecinos no encuentran la respuesta en el estado. Las respuestas las damos nosotros desde las ONGs", señala.

Ambas creen que las listas que integran pueden ser el puntapié inicial para que los espacios políticos incluyan en sus filas a expertos en proteccionismo animal. E incluso también conformar un partido político que se dedique a los animales.

"Yo me siento útil a la sociedad. Después que ganemos o no las elecciones, es relativo. Lo que vale es la intención. Así nos visibilizamos y logramos que cada vez más gente se vaya sumando", afirma Hauatti.

"La idea es conformar un partido propio.Yo creo que es cuestión de tiempo. A Europa le llevó 10 años tener legisladores animalistas en el Parlamento", cierra López Nordio.