El radical Rodrigo de Loredo depende de la decisión de Karina Milei para ser candidato

CÓRDOBA.- El diputado nacional Rodrigo de Loredo terminó atrapado en la interna de la UCR en Córdoba y su futuro como candidato, ahora, depende de una decisión de Karina Milei.

La secretaria general de la Presidencia y armadora de La Libertad Avanza (LLA) tiene la última palabra para definir si el legislador que los acompañó en varios proyectos importantes es parte de la lista que se inscribirá el 17. Si la integra, será como extrapartidario, ya que su partido no forma parte de la alianza. Y De Loredo ya sabe que, de existir un acuerdo, no podría ir en el primer lugar, que será para un libertario, porque así se firmó entre quienes sí integran la alianza.

Cerca de él dicen que si la invitación libertaria llega, su sector analizará qué hacer: “Hay que ver qué ofrecen, si conviene sumarse. Nada está dicho”.

De Loredo perdió la pulseada en la Justicia Electoral con el exintendente Ramón Mestre, quien capitanea el sector minoritario en la conducción de la UCR. Generación X, del grupo de De Loredo, suspendió la interna del próximo domingo. Sin embargo, los reveses ante el juez electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja y la Cámara Nacional Electoral los llevó a retirar la lista que presentaron.

Aunque el congreso partidario autorizó a negociar alianzas, en el medio de la fractura interna ese paso no se dio. “Queremos a todos adentro”, repitieron en los últimos días desde LLA. Ese “todos” implicaba el sello partidario.

Luis Juez sí se sumó a la alianza de LLA

Sin internas el domingo, la nómina de “Más Radicalismo” quedará proclamada y Mestre liderará la tradicional Lista 3. Es la Carta Orgánica de la UCR la que determina que sea así si hay una sola nómina.

A horas de haber votado -contra los deseos de Milei- el proyecto de ley de financiamiento universitario, De Loredo lidió en Córdoba con los problemas partidarios. Explicó la decisión de retirar la lista y desde su sector acusaron a Vaca Narvaja de ser funcional al cordobesismo.

“El juez Vaca Narvaja ha intervenido en los hechos el partido y pretendió arrastrar al radicalismo a una elección interna abierta absurda para ser funcional a la estrategia del peronismo. Alineado con los intereses del oficialismo provincial, intentan una vez más condicionar las decisiones autónomas de nuestro partido”, posteó la legisladora provincial Alejandra Ferrero.

En este contexto, al diputado nacional cuyo mandato se le vence el 10 de diciembre solo le queda la posibilidad de sumarse como extrapartidario a la lista libertaria. Venía hablando para encabezarla, pero desde Buenos Aires las preferencias se inclinan por ahora por Gabriel Bornoroni, el jefe de la bancada libertaria. Un “puro”.

Aunque con pocas chances, sobre ese puesto se seguía hablando cuando De Loredo iba con la UCR. Solo, cambia. La propuesta libertaria que se barajó en los últimos días era la posición tres. Con todo, hay resistencias entre los armadores porteños. El final es abierto.

Anoche, LLA inscribió su alianza con el Frente Cívico (Luis Juez), el MID y Primero la Gente. El partido del senador no tiene expectativas de ocupar lugares en la nómina.

El rol de Pro

Pro tampoco integra la alianza. Oscar Agost Carreño, enfrentado con Mauricio Macri, reasumió ayer la presidencia. La diputada Laura Rodríguez Machado -impulsada por la ministra Patricia Bullrich- podría ir en el cuarto lugar. “Está acordado que se sumará como candidata, no el número”, indican desde LLA.

En este tablero, la mirada de Juez y De Loredo está en la elección a gobernador del 2027. Ambos quieren ser candidatos. El senador espera serlo por LLA, con el apoyo del presidente Javier Milei.