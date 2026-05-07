Patricia Bullrich reactiva su agenda en ciudad y se mostrará con una alfil de Karina Milei, pese a los reclamos a Adorni

Tras desmarcarse de los hermanos Milei por el caso Adorni, Patricia Bullrich reactiva, este viernes, su agenda en la ciudad de Buenos Aires con una recorrida por la zona sur y profundiza sus guiños a una eventual candidatura a jefa de gobierno. Pese a la tensión con Karina Milei por los reclamos al jefe de Gabinete, se mostrará junto a Pilar Ramírez, alfil de la secretaria general de la Presidencia en el distrito.

La senadora nacional visitará, alrededor de las 11, a comerciantes de Villa Lugano, una zona donde Pro carece de un fuerte arraigo territorial. La Libertad Avanza está en una situación similar, aunque busca tentar a los vecinos con un proyecto de beneficios impositivos a comercios.

En la oposición suelen reclamarle al gobierno de Jorge Macri por la falta de proyectos para facilitar el desarrollo del sur porteño y buscan capitalizar ese vacío a su favor. El exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta empezó a desplegar, en las últimas semanas, su aparato territorial en el barrio que ahora visitará Bullrich.

La exministra se mostrará junto a Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña y alfil de Karina Milei. Según señalaron en Casa Rosada, la actividad prevista es una iniciativa de la cúpula porteña de La Libertad Avanza (LLA), que había extendido la invitación a la senadora nacional que busca posicionarse como candidata a jefa de gobierno en 2027.

En el partido de Milei confirmaron a LA NACION que la recorrida conjunta sigue en pie pese a los desencuentros entre Karina Milei y Bullrich por los reclamos de la exfuncionaria para que Adorni, hombre de extrema confianza de la secretaria general de la Presidencia, esclarezca su situación patrimonial. La senadora venía de mostrar otro gesto de diferenciación cuando saludó a Mauricio Macri durante la cena de la Fundación Libertad, en la que el Presidente y el jefe de Pro no se cruzaron.

Patricia Bullrich le pidió a Manuel Adorni que presente "de inmediato" su declaración jurada para esclarecer su situación patrimonial y tensionó la relación con Karina Milei

La exministra de Seguridad no oculta su incomodidad ante el silencio del ministro coordinador, quien asegura que no ha cometido ningún delito y que dará las respuestas correspondientes a la Justicia. Ayer por la tarde, en una entrevista televisiva, Bullrich le exigió al jefe de Gabinete que presente de “inmediato” su declaración jurada, mientras avanza la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Ayer, LA NACION contó que, mañana, en la reunión de gabinete, Bullrich planeaba pedirle a Javier Milei que aparte a Adorni del equipo de gobierno. La cumbre en Casa Rosada se realizará después de la recorrida de LLA en Lugano y podría profundizar las diferencias entre la senadora y la secretaria general de la Presidencia, cuyo aval es un filtro ineludible para cualquier encumbramiento dentro del sello violeta.

El acompañamiento de Pilar Ramírez a Bullrich, horas antes, hace más compleja esa lectura. O, cuanto menos, abre interrogantes sobre la posibilidad de que el apoyo a Adorni no sea uniforme en el “karinismo”.

Cerca de la exministra señalan que Bullrich está “muy tranquila”, aunque evitan explayarse respecto del vínculo con la hermana del Presidente. En la Casa Rosada, en tanto, subrayan que Milei ya se expidió sobre el caso Adorni −aseguró que “ni en pedo se va”− y los plazos para que presente su declaración jurada. Minimizan el impacto de las declaraciones de la senadora.

Patricia Bullrich y Karina Milei mantienen una relación oscilante por la autonomía con que suele actuar la senadora nacional Gerardo Viercovich

“No le podés pedir peras al olmo. Patricia es Patricia”, resumió una fuente de la Casa Rosada en referencia a la autonomía con la que suele moverse Bullrich. Es una actitud que ya le había valido algunos desencuentros con Karina Milei tras su llegada a la Cámara alta, por ejemplo, cuando compartió en redes sociales un video en el que realzaba su rol en la aprobación de la reforma laboral.

En este contexto, con una relación intermitente entre ambas dirigentes, en LLA niegan que la actividad de este viernes marque una validación de la secretaria general de la Presidencia a una postulación de Bullrich rumbo a 2027. “Nosotros, por ahora, no estamos hablando de candidaturas”, señalaron en el partido violeta.

En el entorno de Bullrich también se manejan con cierta cautela y evitan hablar abiertamente de una candidatura. “Ella es senadora por CABA y recorre su distrito”, sostuvo una fuente cercana a la exfuncionaria, pese a que la exministra viene ensayando varios gestos hacia una postulación a jefa de gobierno.

Muy buen encuentro con el Alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, donde coincidimos que el orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una Ciudad que crece.



Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el… pic.twitter.com/mT7D4WP0MX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 4, 2026

Esta semana, por ejemplo, tras una reunión con el alcalde de Santiago de Chile, la senadora nacional lanzó críticas contra la administración de Jorge Macri. “El orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece”, escribió en su cuenta de X.

“Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos”, continuó. En la sede del gobierno porteño aseguraron que no van a confrontar con la senadora por sus cuestionamientos.

En un encuentro con dirigentes porteños de LLA del que participó Bullrich, Karina Milei había anticipado que no está dispuesta a volver a confluir con Pro en la ciudad, aunque en la administración macrista apuestan a torcer esa voluntad y disputar una PASO con el oficialismo nacional. Así, la exministra exhibe su apego a los lineamientos de la hermana del Presidente, mientras mueve sus fichas para reposicionarse en la disputa por la conducción de la ciudad.