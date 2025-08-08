El radicalismo no acordó una estrategia nacional e irá con La Libertad Avanza en tres provincias

El cierre de alianzas de este jueves encontró a un radicalismo atomizado que no logró consensuar una estrategia común rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Las diferencias internas en torno a qué posición tomar respecto del presidente Javier Milei dejó los armados en manos de las autoridades provinciales, que negociaron coaliciones dispares en cada distrito.

Así, en tres provincias, la Unión Cívica Radical integrará la lista de La Libertad Avanza, mientras que, en otros distritos como la ciudad y provincia de Buenos Aires, la reticencia a abrazar el sello violeta se impuso en las discusiones.

Allí donde reinó la oposición al economista, el partido competirá por su cuenta o integrará frentes de centro con la expectativa de convertirse en una tercera vía competitiva.

Mendoza, territorio conducido por Alfredo Cornejo, es una de las provincias donde el radicalismo apostó por una confluencia con el oficialismo nacional. La alianza -que llevará el nombre Frente La Libertad Avanza- fue confirmada por Andrés Lombardi, presidente del radicalismo local.

“Equilibrar las cuentas públicas, achicar el estado sin dejar de prestar servicios de calidad, disminuir la presión tributaria y acompañar al sector privado para que invierta y genere empleo. Este círculo virtuoso es el que necesitamos para que Mendoza siga estando un paso adelante”, aseguró el dirigente en su cuenta de X, tras el anuncio del acuerdo.

La alianza entre Cambia Mendoza y LLA quedó oficialmente constituida. Una alianza que se construye sobre la base de coincidencias estratégicas y la firme convicción de que es momento de trabajar unidos por una Argentina que recupere el orden, la libertad y el progreso. pic.twitter.com/p3pRH0CGmp — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) August 8, 2025

La UCR también jugará en tándem con los libertarios en Chaco y Entre Ríos. En el territorio gobernado por Rogelio Frigerio, al frente se suman Pro, el partido Fe, el partido libertario -bajo la conducción de Gastón Chanseaud- y el Movimiento Social Entrerriano, un espacio local.

“Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro y que podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie”, aseguró el gobernador en una publicación en la que reivindicó al sector agropecuario.

Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado. Que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que nunca más nos gobernara el populismo, la demagogia ni la corrupción. Y lo estamos cumpliendo, haciendo reformas estructurales que… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) August 7, 2025

En Chaco, el gobernador radical Leandro Zdero selló una coalición con Pro, Acción Chaqueña, Bases y Principios del Chaco y LLA. La unión con este último no está exenta de controversias en medio de una investigación judicial contra Alfredo “Capi” Rodríguez, titular del partido violeta y alfil de Karina Milei en el distrito, por afiliaciones truchas.

En tanto, en Córdoba, Rodrigo De Loredo aguarda una invitación de La Libertad Avanza para incorporar su nombre a la boleta violeta. El diputado nacionaló su precandidatura en la interna del radicalismo que, ahora, avanzará con la lista 3 de Ramón Mestre.

En la ciudad de Buenos Aires, pese a las resistencias internas de dirigentes como María Eugenia Vidal, Pro terminó pactando con LLA, lo que frustró cualquier posibilidad de reeditar Juntos por el Cambio en el distrito amarillo. Ante este escenario, el radicalismo selló un acuerdo con el socialismo de Roy Cortina, el GEN de Margarita Stolbizer y Unión Federal. Según fuentes de la alianza, a pesar de formar parte del partido socialista, Esteban Paulón -quien anunció su candidatura a senador por la Ciudad- no formaría parte del armado.

Ciudadanos Unidos.

La unión de quienes construimos desde el diálogo, el consenso y la convicción de que en los extremos solo hay división y atraso.

UCR, Socialismo, GEN y Unión Federal, juntos para llevar la voz de quienes quieren progreso y equilibrio, sin gritos ni violencia. pic.twitter.com/1MWgK9R7uO — UCR CABA (@UCRCapital) August 8, 2025

Los cuatro espacios competirán bajo el nombre de Ciudadanos Unidos y -según señalaron en la alianza a LA NACION- el neurocientífico Facundo Manes, quien construyó un fuerte perfil opositor al asesor presidencial Santiago Caputo, podría encabezar la lista para la Cámara baja. “Ciudadanos Unidos. La unión de quienes construimos desde el diálogo, el consenso y la convicción de que en los extremos solo hay división y atraso”, compartieron en redes sociales.

Con ese mismo espíritu se diseñó la alianza en la provincia de Buenos Aires, integrada por la UCR, Hacemos (Randazzo-Schiaretti), el socialismo y otros seis partidos. “La Libertad Avanza está muy alejado de lo que pensó el radicalismo históricamente”, explicó a este medio Pablo Nicoletti, primer candidato a legislador provincial de Somos por la octava sección electoral.

Como adelantó LA NACION, desencantado por el cierre de listas seccionales del 19 de julio, el GEN -aliado en CABA y en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre en el frente Somos- se presentará en octubre junto al monzoísmo bajo el nuevo sello Encuentro Federal. La Coalición Cívica tampoco firmó la alianza con el radicalismo bonaerense para los comicios nacionales.

En la ciudad, el espacio que lidera Elisa Carrió competirá en Hagamos Futuro de la mano de Confianza Pública, el larretismo, el partido de las ciudades en acción (Jorge Giorno) y el demócrata cristiano (Carlos Traboulsi). Los exlibertarios Oscar Zago (MID) y Eugenio Casielles (Transformación) también integran la coalición. Graciela Ocaña y Hernán Reyes encabezarán las listas a senadores y diputados nacionales, respectivamente.

Hoy es un día importante. Un reencuentro con muchos recuerdos de luchas compartidas. La vida y los valores nos volvieron a poner en el mismo camino con Lilita: tolerancia cero a la corrupción y defensa de la República @elisacarrio @ccari_ok



Vamos a trabajar juntas en Hagamos… pic.twitter.com/scgb4aKmUu — Graciela Ocaña (@gracielaocana) August 8, 2025

Una opción de centro para el Interior

El radicalismo también integrará armados de centro en, al menos, otras diez provincias. En Santa Fe, competirá en el frente Provincias Unidas, que lanzó hace una semana el gobernador Maximiliano Pullaro junto a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

También irá con el sello federal en Catamarca -junto al partido Movilización- y Tierra del Fuego, con Hacemos.

En Chubut, el radicalismo se sumó a las filas de Despierta Chubut, mientras que, en la provincia vecina, se plegará al frente Por Santa Cruz tras cerrar una alianza con Encuentro Ciudadano y el partido SER. En Neuquén, por su lado, fuentes partidarias confirmaron a LA NACION que no presentará candidatos.

RÍO NEGRO | La Coalición Cívica provincial forma parte de Juntos Defendemos Río Negro, un frente integrado por JSRN, UCR, MPP y partidos municipales y provinciales para llevar una voz genuina al Congreso en las elecciones legislativas del 26 de octubre. #JuntosDefendemosRíoNegro — Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) August 7, 2025

El esquema moderado en la Patagonia se completa con la alianza Juntos Defendemos Río Negro, una coalición que une a la UCR con los sectores que responden al gobernador Alberto Weretilneck, el Movimiento Patagónico Popular (MPP) y la Coalición Cívica, entre otros espacios. Radicales y lilitos también compartirán boleta en La Rioja, según confirmó Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta primera del partido centenario en la provincia, y Tucumán (frente Unidos).

En la región norte, además, la UCR santiagueña competirá en el frente Despierta Santiago y en Formosa apostará por una alianza con el MID y Pro. Cuentan -informaron en el partido- con el respaldo de la liga de gobernadores.

En el Litoral, el radicalismo de Valdés va con su insignia Vamos Corrientes, mientras que el Misiones, la estrategia frentista encontró su límite y el partido se presentará en soledad.