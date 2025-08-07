El video de María Eugenia Vidal, luego de confirmar que no formará parte de la alianza con LLA

María Eugenia Vidal publicó este miércoles un video en sus redes sociales en el cual reafirmó que no competirá en las elecciones de octubre, tal como había anticipado este martes a LA NACION, y dio su opinión sobre el presente del Pro y esquema de alianzas electorales. “No creo que el acuerdo electoral del PRO y La Libertad Avanza sea lo mejor”, afirmó.

La diputada, cuyo mandato en la Cámara baja finaliza en diciembre, aseguró que no está dispuesta a ceder sus convicciones por un cargo y que su decisión se basa en la necesidad de preservar la identidad del partido. “No voy a hacer campaña en esta elección como candidata, ni en el Pro, ni en un acuerdo con la Libertad Avanza, ni en ningún otro lugar”, sostuvo.

En estos días intensos de debate sobre el PRO y las alianzas electorales, quiero contarles lo que siento, lo que pienso y lo que voy a hacer.



No creo que el acuerdo electoral del PRO y La Libertad Avanza sea lo mejor.



Di la discusión interna y trabajé para representar esa… pic.twitter.com/ly5rimDnQ1 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 6, 2025

La declaración se da en el marco de las últimas horas antes del cierre del plazo para la inscripción de alianzas y tras la confirmación del pacto entre los libertarios y el partido fundado por Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. “No vale todo por un cargo”, aseguró la diputada en su descargo.

En el video publicado en X, la diputada afirmó que la Argentina necesita una “oposición constructiva”, que apoye lo que considera positivo del Gobierno pero que también sea capaz de marcar límites “sin especular”. “No creo en perder los valores ni la posibilidad de representar a miles de argentinos que se siguen viendo reflejados en el Pro”, sostuvo.

“Di la discusión interna y trabajé para representar esa alternativa, pero hubo otra decisión distinta. La acepto, pero no la comparto ni la acompaño”, explicó.

María Eugenia Vidal explicó cuales seguirán siendo sus responsabilidades en esta nueva etapa en la que no contará con un cargo electivo. Fabián Marelli - LA NACION

Desde el entorno de la diputada destacan que la decisión fue comunicada hace tiempo tanto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, como al propio expresidente Mauricio Macri, según informó LA NACION.

Aunque ya se conocía su desacuerdo con el rumbo de las negociaciones, persistía la incógnita sobre si Vidal buscaría conservar su banca por medio de un frente alternativo. Sin embargo, Vidal descartó presentarse por otro espacio político. “No tampoco creo que esté bien saltar de un partido al otro cuando no estás de acuerdo con un cierre electoral”, explicó.

Por otra parte, Vidal aclaró en su mensaje cuales serán sus tareas en adelante. Dijo que seguirá participando del partido desde la Fundación Pensar, espacio que considera central para avanzar en una renovación del espacio. “Sigo siendo Pro. Voy a acompañar a los que gobiernan desde el Pro, voy a trabajar desde la Fundación Pensar para la renovación del partido, que hace mucha falta”, indicó.

Al finalizar su video, se dirigió especialmente a los votantes, en particular a quienes expresaron descontento con el rumbo adoptado. “A todos los que leo en estos días enojados, frustrados, confundidos del Pro y que nos apoyaron siempre, les voy a decir: acá estoy. Sigamos juntos. No nos dejemos desanimar. Creo que cuanto más difíciles se ponen los tiempos, más fuerte hay que ser”, concluyó.