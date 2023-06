El reclamo de la madre de Cecilia a Alberto Fernández y su mensaje para las elecciones del domingo

escuchar

Tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski, caso por el que se encuentran detenidos dirigentes piqueteros afines al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, la madre de la joven difundió un pedido urgente al presidente Alberto Fernández. “Por favor, intervenga la provincia”, reclamó hoy la mujer.

“Quiero que llegue esto, por favor háganlo viral. Lo que necesitamos de Nación son peritos antropólogos porque acá la provincia no los tiene. Necesitamos más peritos, técnicos, peritos en informática y más perros. Recursos técnicos para que la causa avance”, pidió Gloria Romero, en un posteo de Instagram.

De este modo, la madre de Cecilia Strzyzowski reclamó al gobierno nacional más recursos para la búsqueda de su hija. Además, en su posteo en la red social, la mujer se dirigió específicamente a Alberto Fernández e incluso arrobó al mandatario. “Por favor necesitamos que el Presidente haga que se intervenga la provincia, porque la justicia no es independiente”, expresó Romero.

El pedido de la mamá de Cecilia a Alberto Fernández

“No van a decir que es persecución política, porque el Presidente pertenece al mismo partido que el gobernador de la provincia”, argumentó la mujer. Y al respecto concluyó: “Así que, Sr. Presidente, por favor intervenga la provincia y asegure que la justicia sea independiente”.

Elecciones en Chaco

De cara a las elecciones primarias del próximo domingo en Chaco, la madre de Cecilia también envió un contudente mensaje en relación a la votación. “La próxima marcha tiene que ser el domingo en las urnas, esa tiene que ser la verdadera marcha por Cecilia”, manifestó.

“Ese tiene que ser el verdadero reclamo por Cecilia, el que demuestre que ustedes realmente quieren un cambio en esta provincia. Es lo único que les pido, no me importa a quién voten, eso ya es una decisión de cada uno en el cuarto oscuro, pero voten”, pidió la mujer en otro posteo de Instagram.

Gloria, mamá de Cecilia

“No me voten en blanco, no impugnen el voto, porque todo eso le ayuda a la impunidad. Voten a quien quieren menos, a la impunidad. Pero si realmente me van a apoyar, si realmente están conmigo, que esa sea la marcha masiva que quiero”, manifestó la madre de Cecilia. “Gritaban el pueblo unido jamás será vencido, bueno, demuéstrenme que el pueblo unido jamás será vencido”, cerró la mujer, a horas de comenzada la veda electoral en la provincia.

El cierre de campaña de Capitanich

En medio de la presión social tras el caso de Cecilia, el gobernador Jorge Capitanich realizó ayer el cierre de su campaña con un acto masivo en el que sostuvo que vincularlo sistemáticamente con el crimen de la joven y con el clan Sena esconde una “estigmatización” para el trabajo que realizan los movimientos sociales.

Ya en otro tramo de su discurso, en el que apeló a pasajes bíblicos, el gobernador garantizó el apoyo a la policía y también la “total independencia” de la justicia para llevar “hasta las últimas consecuencias” el caso, que conmociona a la provincia y al país.

Según Capitanich, hay operadores políticos y mediáticos que lo atacan sistemáticamente y con un odio visceral, entre otras cosas porque “no se bancan”, según dijo, que el pueblo de Chaco lo haya votado tres veces. “No cualquiera gana tres veces. El Chaco sabe quien lo gobierna”, dijo. Aspira a un nuevo mandato hasta 2027 y para eso, el domingo buscará certificar su candidatura.

El mensaje del Gobierno

El pedido de Romero se da un día después de que el Gobierno pidiera esclarecer rápidamente la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Ayer, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, utilizó las redes para referirse al caso. “Es imprescindible saber con celeridad qué sucedió y que actúe con toda su fuerza la ley y la justicia”, escribió.

“Estamos frente a un caso atroz que reviste una gravedad extrema. La historia de Cecilia debe marcar un antes y después en la lucha contra la violencia por motivos de género. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las mujeres que nos faltan”, continuó la portavoz.

Por último, Cerruti apuntó contra “la especulación de ciertos sectores”. “Queremos dejar en claro que no hay mayor bajeza que hacer un uso político de la desaparición de una mujer”, evaluó la portavoz presidencial.

Por otro lado, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Mazzina, también se refirió ayer al operativo de búsqueda y reclamó dejar de lado cuestiones políticas. “Quiero derribar la falsa idea de que estamos calladas y sin hacer nada. Hable con la mamá de Cecilia hasta hace un rato”, explicó la ministra en declaraciones con Radio 10. “Dialogamos con Gloria hasta hace un rato de las necesidades que estaba teniendo y ejecutamos un programa de ayuda urgente, que es una ayuda económica”, precisó Mazzina ayer.

LA NACION