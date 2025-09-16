El régimen de condonación de deudas que se incluyó en el presupuesto tiene un año y adhirieron 18 gobernadores

CÓRDOBA.- La Casa Rosada, después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, busca encarrilar la relación con los gobernadores, aunque da señales equívocas. El presidente Javier Milei enfatizó anoche que el proyecto de presupuesto 2026 es el “primero de la historia argentina” que incluye el régimen de extinción de obligaciones recíprocas para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias". Se trata del esquema que se anunció hace casi un año y que desde entonces 18 provincias adhirieron, aunque solo cinco cerraron convenios.

El régimen se creó por el decreto 969/2024 y fue Lisandro Catalán, entonces vicejefe de Gabinete del Interior y ahora ministro, quien explicó que era un “sistema opcional” que permite negociar la cancelación de deudas con bienes nacionales, como tierras, empresas o rutas. Lo presentó como un “borrón y cuenta nueva” entre los gobernadores y la Casa Rosada.

“En las últimas décadas, el centralismo creciente por parte de la Nación ha llevado a que las relaciones financieras y económicas entre el Ejecutivo y las provincias no sean tan ordenadas. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, dijo Catalán entonces.

Los gobernadores que el año pasado suscribieron convenios fueron La Pampa, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

A diciembre del año pasado, Chaco, con $156.923 millones, encabezaba el ranking de los distritos más endeudados con Nación; le seguían Chubut con $120.000 millones y Salta con $115.000 millones. Lograron avanzar y conciliar. Seguía Entre Ríos con $98.085 millones (era la que más acreencias a favor tenía por la deuda de Anses y Rogelio Frigerio hizo un acuerdo a cuenta por ese ítem por el que recibe $2.000 millones mensuales).

Escuché la cadena nacional del presidente @JMilei presentando el presupuesto 2026.



Compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente.



Por eso,… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 16, 2025

Salvo Salta, todos los otros mandatarios del grupo firmaron convenios bilaterales (el chubutense Ignacio Torres incluso, la semana pasada, una adenda). También tienen acuerdos Catamarca, Tucumán (el peronista Osvaldo Jaldo suscribió una adenda) y La Pampa.

Esos convenios son la clave del régimen porque son los que establecen las condiciones en que se cancelarán las deudas. Por ejemplo, el decreto indica que si el saldo de deuda resulta a favor de la Nación, podría afectar un porcentaje de los recursos que le correspondan a la provincia por coparticipación.

Si fuera a la inversa, Nación podría entregar tierras, empresas o rutas. Por caso, en algún momento se planteó que a Córdoba la Nación le podía pasar la fábrica de aviones, Fadea. Alternativas como esa deben ser analizadas en detalle por las provincias, porque podrían requerir de poner fondos para sostenerlas.

El grueso de las deudas provinciales con la nación eran del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial que, en su mayoría se extinguió. En el caso de Nación, sigue sin resolverse la deuda de la Anses con las cajas de jubilaciones no transferidas, que son 13 (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego).

Desde que asumió Milei no hay giros de recursos -aunque están establecidos por ley- y las que están cobrando lo hacen porque acudieron a la Corte Suprema de Justicia.

Consultados por LA NACION, desde la administración del santafesino Maximiliano Pullaro precisaron que mantienen su decisión de no adherir: “Ingresaron las provincias que debían a Nación más de lo que la Nación les debe, porque el saldo deudor neto lo pagan en cuotas. Santa Fe no debe nada significativo al Estado Nacional, pero sí a la inversa”.

“La mayor deuda de Nación es la de la Anses por el déficit de la Caja de Jubilaciones, donde el organismo cuestiona el monto, ya se agotó la vía administrativa y está en la Corte Suprema -añadieron-. Adherir al régimen implicaría paralizar la instancia judicial para ingresar a un sistema de composición ‘amigable’ en una instancia que ya fue agotada”.