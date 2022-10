Axel Kicillof habló sobre la represión en La Plata y el futuro de Sergio Berni: “Voy a actuar en consecuencia”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof habló días después de la suspensión del partido entre Gimnasia y Boca el pasado jueves, encuentro que debió ser aplazado luego de que Policía de la Provincia lanzara gases y disparara balas de goma contra hinchas que manifestaron su malestar por no haber podido ingresar al estadio. La represión terminó con un muerto. El mandatario afirmó que su administración no tolera la violencia institucional, en una nota con C5N. Y añadió que actuará en consecuencia.

Kicillof rescató que el ministro Sergio Berni se puso a disposición de la Justicia “inmediatamente”. Cuando le preguntaron en concreto si el ministro seguía en su cargo, dijo que Berni está llevando adelante una investigación puertas adentro de la policía y que no dudará en actuar cuando termine la investigación judicial. También se refirió a versiones sobre una interna policial.

La disputa futbolística fue interrumpida a tan solo diez minutos de haber sido iniciada, cuando una enorme nube blanca se posó sobre el campo y afectó tanto a simpatizantes como jugadores. Tras el cese del juego, un camarógrafo resultó herido a manos de las fuerzas de seguridad y un hombre de 57 años falleció a causa de un paro cardíaco. El pasado sábado, según contó el jefe de asesores del gobernador bonaerense Carlos Blanco, Kicillof se comunicó con la familia de la víctima.

Sobre su análisis de lo ocurrido, dijo que fue “hecho espantoso” y que la Policía “actuó de la peor manera”. “La Policía está para proteger, no para reprimir”, sintetizó. Consideró que se trata de un hecho “particular” y aislado. “Nuestro Gobierno no promueve la violencia institucional, no la encubre, ni la tolera”, insistió.

Respecto de las decisiones que tomó tras el operativo policial fallido, dijo: “Apartamos al jefe del operativo porque no encubrimos”. “Todo nuestro gobierno está a disposición de la Justicia”, agregó. Volvió a insistir luego con que en 300 partidos que se disputaron, sólo pasó en este evento el descontrol.

El futuro de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad

Consultado sobre que ocurrirá con el funcionario bonaerense, Kicillof aprovechó en primera instancia para destacar que Berni acudió al lugar ni bien se enteró de los incidentes. “El ministro de seguridad ni bien se entera se va al lugar, pero eso lleva un tiempo”, explicó a continuación.

En relación a su accionar, rescató una vez más que fue el primero en decir que el operativo había estado mal. Sin embargo, no descartó que pueda ser desplazado. “A mí estos días me señalaron como represor por un lado, y como garantista por el otro. La policía actuó de la peor manera. Tomé determinaciones inmediatamente y voy a actuar en consecuencia cuando la Justicia dictamine las responsabilidades”, anticipó.

Y completó: “Él está abierto a una investigación y sabe que yo quiero la máxima severidad para los responsables”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dio respuesta también a las versiones que circularon sobre la posible renuncia del líder de la cartera de Seguridad. “Sí, puso su a disposición su renuncia. Todos los ministros pueden hacerlo. Pero repito. Solo afrontará consecuencias dependiendo de los resultados que divulgue la Justicia”, reiteró.

