Cambios en el gabinete, En Vivo: Alberto Fernández nombró tres nuevas ministras

17.55 La nueva ministra de Trabajo Kelly Olmos: “El Presidente me dijo que mi responsabilidad es cuidar el trabajo y el salario de los argentinos”

Horas después de conocerse que Kelly Olmos será la nueva ministra de Trabajo habló con El Destape Radio sobre el pedido que le hizo el presidente Alberto Fernández. “El Presidente me dijo que mi responsabilidad es cuidar el trabajo y el salario de los argentinos”, dijo y agregó: “Para mi el peronismo es un compromiso de vida. Siempre me formé para asumir las responsabilidades que tuviera que asumir”. En ese sentido asegiró: “Vamos a trabajar para fortalecer el salario de todos los argentinos. Ese es nuestro compromiso”. Resaltó que lo más importante es “recuperar el salario”. Consultada por una posible suma fija para todos los trabajadores señaló: “No voy a adelantar ninguna medida, primero voy a llegar al ministerio”.

17.10 La carta de “Juanchi” Zabaleta sobre su renuncia y el saludo a Tolosa Paz

Esta tarde, el saliente ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, compartió una carta en la que explica las razones que lo llevaron a presentarle su renuncia al presidente Alberto Fernández. “Volver a estar en el primer mostrador de nuestra democracia”, detalló el funcionario, que volverá a desempeñarse como intendente del partido bonaerense de Hurlingham.

Zabaleta tenía licencia en el municipio. Volverá con un frente abierto con La Cámpora y tratará de reelegir en el cargo. En el texto que compartió en sus redes sociales, dijo que volverá “atendiendo las demandas de mi gente. Caminando el territorio, cada barrio, cada manzana, cada cuadra. Cerca de las necesidades y acercando las soluciones.”.

Felicitaciones querida compañera @vtolosapaz por tu designación como nueva ministra de Desarrollo Social.

Conozco tu capacidad de trabajo, tu compromiso y tu sensibilidad.

Te deseo el mayor de los éxitos al frente del @MDSNacion. — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) October 10, 2022

En su escrito, titulado “Asumir los compromisos, siempre”, el exministro argumentó que tomó el cargo en el Gabinete “mientras el mundo atravesaba la pandemia y Argentina navegaba una brutal crisis económica”.

“A mis vecinos y vecinas de Hurlingham les dije que me iba a gestionar, resolver y trabajar día y noche para llevarle soluciones a los argentinos que peor la estaban pasando. Se necesitó del acompañamiento del Estado en cada unos de los rincones del país y nosotros lo llevamos. También les dije que volvía y es tiempo de cumplir”, continuó. Además, aclaró que nunca dejó de lado Hurlingham, ya que siguió viviendo ahí.

16.57 Quién es Kelly Olmos, la nueva ministra de Trabajo con pasado menemista

Raquel “Kelly” Kismer de Olmos tiene 70 años y militó siempre en el Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad de Buenos Aires. En esa travesía partidaria conoció a Alberto Fernández, quien hoy sorprendió al designarla como ministra de Trabajo en reemplazo de Claudio Moroni.

Raquel "Kelly" Olmos, a cargo del Ministerio de Trabajo.

“Es economista, actual vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), fue concejala y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación (2007-2009)”, informó la Casa Rosada a las 14.25, en un comunicado con el que enterró un sinfín de especulaciones sobre el relevo de Moroni, quedeja su cargo cuestionado por el kirchnerismo y con una inflación proyectada en 100 por ciento, lo que impacta negativamente en los salarios.

15.45 Ayelén Mazzina: quién es la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad

La hasta ahora secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, Ayelén Mazzina, es una puntana de 32 años que se define como feminista y es profesora de Ciencias Políticas. Además, la funcionaria estuvo a cargo de la organización del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. También fue concejala por la ciudad de San Luis.

Ayelén Mazzina

La nueva funcionaria nacional fue una de las impulsoras de la Ley de Paridad de Género que se aprobó en su provincia en 2020. Entonces había dicho que era “una deuda que tenemos con la sociedad”. “Todos saben que tanto las mujeres y disidencias han sido relegadas en estos espacios, no solo en la toma de decisiones, sino también en los ámbitos partidarios”, sostuvo entonces.

Dueña de una impronta y estilo alejado de lo asociado al protocolo -luce tatuajes, colores estridentes y el pelo rapado a los costado-, Mazzina es lesbiana y abanderada de la comunidad LGBTQI+. “Somos el cambio de época y debemos lograr, cuando ocupamos lugares en donde se toman decisiones importantes, democratizar y humanizar la política.

15.10 El Gobierno anunció tres nuevas ministras: Kelly Olmos en Trabajo, Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social y Ayelén Mazzina en Mujeres

Luego de varios días de llamados, discusiones y alguna amable negativa, el Gobierno anunció en la tarde del lunes a las nuevas ministras que integrarán el Gabinete: la diputada nacional Victoria Tolosa Paz asumirá al frente del Ministerio de Desarrollo Social; la dirigente del PJ porteño “Kelly” Olmos encabezará la cartera de Trabajo; y la funcionaria puntana Ayelén Mazzina liderará el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Asumirán sus cargos el próximo jueves a mediodía, en la Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández (@alferdez) ha convocado a tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia, a formar parte de su Gabinete con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión ⬇️ pic.twitter.com/Vz39urXFNj — Casa Rosada (@CasaRosada) October 10, 2022

Candidata “del Presidente” en los días previos a la definición, Tolosa Paz fue la primera confirmada, pasado el mediodía. Las otras dos designaciones sorprendieron, ya que sus nombres no estaban entre los candidatos a cubrir las vacantes que se barajaron el fin de semana, y vinieron a cubrir puestos para los que no sobraban candidatos. “A esta altura, nos conformamos con llegar a once y completar el equipo”, ironizaron a LA NACION desde un importante despacho de Casa Rosada, luego de conocido el anuncio.

14.45 En medio de tensiones internas, avanzan con más cambios en el Gabinete: Moroni y Zabaleta preparan la salida

La precipitada salida de Elizabeth Gómez Alcorta desencadena un cambio más amplio en el Gabinete que el presidente Alberto Fernández pretende anunciar mañana mismo. El nombre más relevante que deja el elenco de gobierno es el de Claudio Moroni, ministro de Trabajo desde diciembre de 2019, que soporta desde hace meses una fuerte presión del kirchnerismo.

A él se sumará Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, que ya había anticipado su intención de volver a la intendencia de Hurlingham, donde enfrenta un desafío interno por parte de dirigentes de La Cámpora.

Claudio Moroni , Elizabeth Gómez Alcorta y Juan Zabaleta

Esos dos cambios se sumarán al reemplazo de Gómez Alcorta, que dio un portazo el jueves en rechazo a los operativos para desalojar las usurpaciones mapuches en la Patagonia, dirigidos por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Al respecto corrió con fuerza el sábado la versión de que el Presidente podría ubicar al frente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a la portavoz, Gabriela Cerrutti, que ya tiene rango de ministra. Dos funcionarios relevantes del Gobierno reconocieron a LA NACION que esa es una alternativa firme para Fernández y que implicaría, a su vez, hacer un “reordenamiento” en el área de comunicación presidencial.

13.48 Victoria Tolosa Paz será la nueva ministra de Desarrollo Social y sigue la pelea por Trabajo

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz será la nueva ministra de Desarrollo Social, confirmaron a LA NACION fuentes oficiales. Cubrirá uno de los tres cargos del Gabinete vacantes después de las renuncias de los últimos días.

En silencio desde que comenzó el fin de semana, el presidente Alberto Fernández prepara desde la Quinta de Olivos el anuncio de los sucesores de los tres ministros salientes: Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social). Gómez Alcorta renunció el viernes; las de Moroni y Zabaleta, posteriores, fueron aceptadas ayer. En el Gobierno informan que los anuncios serán hoy.

Victoria Tolosa Paz saliendo de Olivos Enrique García Molina

Rodeado por su círculo íntimo, Fernández hizo volver ayer de San Luis a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que estaba en el encuentro plurinacional de mujeres y antes del mediodía ingresó a Olivos a ver al Presidente. Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la Casa Rosada, Fernández le ofreció a la legisladora el cargo de Zabaleta.

