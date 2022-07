Axel Kicillof acordó obras en Tandil con La Cámpora a espaldas del intendente, que proyecta un parque en el mismo lugar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado nacional Rogelio Iparraguirre, dirigente de La Cámpora que fue candidato a intendente de Tandil en 2019, anunciaron avances en un proyecto de viviendas para ese municipio bonaerense. Pero lo hicieron en una reunión a la que no estuvo invitado el intendente del distrito, Miguel Lunghi (UCR), quien transita su quinto mandato consecutivo al frente del municipio y proyecta realizar un parque en el predio en cuestión.

En la intendencia tandilense hay bronca por la jugada, que no dudan en vincular al interés del mandatario provincial por apoyar al hombre de La Cámpora en la pulseada local. En La Plata argumentan que el municipio será convocado cuando el proyecto se termine de diseñar y resaltan que se habló solo con el diputado camporista porque fue quien propuso la idea.

“Kicillof recibió a Iparraguirre para avanzar en un proyecto de viviendas para Tandil”, informó el gobierno provincial el miércoles. “En la reunión, se acordó avanzar con el traspaso de las tierras de la zona del macizo de Sans Souci, en Tandil, al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia, para evaluar la factibilidad de un proyecto de viviendas de gran escala”, se indicó en la información oficial. En la mesa de reuniones, en La Plata, no estaba el intendente de Tandil ni miembros de su gabinete. Junto a Kicillof e Iparraguirre, se ubicaron funcionarios provinciales.

En las últimas elecciones ejecutivas, en 2019, Lunghi venció Iparraguirre por más de 13.000 votos de diferencia. El intendente radical gobierna de forma ininterrumpida desde 2003.

“Creemos que Kicillof le está dando todo el apoyo a Iparraguirre. Lunghi representa a los 140.000 habitantes de Tandil, los que lo votaron y los que no. Y al no estar en la conversación, en el debate y la discusión, es clarito que es así [que Kicillof busca apuntalar a Iparraguirre]. La democracia tiene que ser de diálogo y consenso, cosa que ellos no hacen nunca”, aseguraron a LA NACION fuentes de la intendencia de Tandil, que tiene el proyecto de un parque para esa zona en la que Kicillof e Iparraguirre proyectan las viviendas.

Iparraguirre le habla a Kicillof, entre varios funcionarios provinciales, en la reunión del miércoles Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Desde la Provincia, aseveraron a este diario que no recibieron ninguna queja oficial de Lunghi. El jefe de Gabinete de Tandil, Oscar Teruggi, declaró a la radio local ABC Hoy: “ Si bien son buenas noticias, no coincido con el formato de que gestione exclusivamente un diputado y el intendente se entere por los diarios . Pero bueno, es la forma de este grupo político, que ya ha demostrado en otras circunstancias que opera de esta manera”.

Consultada por LA NACION por el motivo de la falta de invitación al intendente, una fuente de confianza de Kicillof dijo que fue “porque es una idea que trajo el diputado”. La fuente agregó que el proyecto “va a avanzar”, y concluyó: “Cuando se termine de diseñar el proyecto, se trabajará con el municipio, obviamente. Pero la idea fue presentada por Iparraguirre”.

La campaña del Frente de Todos para volver disputarle al radicalismo el poder en Tandil, con el exconcejal Iparraguirre como figura principal, parece haberse largado. Al menos, así lo interpretó un conocedor de la política tandilense: “Iparraguirre se cortó solo. Este predio es patrimonio histórico, ecológico y cultural de nuestra ciudad. El proyecto de Lunghi es hacer un parque, como pulmón verde para la zona norte de la ciudad. Ha sido una sorpresa, creo que una jugada política de Iparraguirre para correrlo a Lunghi, marcándole la cancha y mostrándole que él tiene contactos en Provincia. Además, corriéndolo con el tema de la generación de suelo urbano y lotes, que es uno de los déficits que tiene el municipio en estos 18 años de gobierno”.

“Sabemos que en todo este proceso no se ha consultado a la cooperadora [del Instituto Superior de Formación Técnica N°75], que es la que viene cuidando este predio. La sensación es que, hasta acá, se ha hecho a espaldas de los actores”, completó el dirigente tandilense consultado, que no integra el gobierno local.

En mayo, Kicillof, Iparraguirre y Lunghi se habían reunido en La Plata para dialogar sobre proyectos para Tandil. LA NACION intentó comunicarse con Iparraguirre, pero el diputado camporista no contestó las llamadas ni los mensajes.